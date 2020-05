«Auffällige Fahrweise» – Seitliche Kollision auf Autobahn Am Sonntagabend ist es auf der A6 bei Kappelen zu einem Zusammenstoss zweier Autos gekommen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Sonntagabeng gegen 18 Uhr kam es auf der A6 bei Kappelen zu einem Unfall. Gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei waren zwei Autos auf der A6 von Lyss-Nord in Richtung Bern in auffälliger Fahrweise unterwegs gewesen. Vor der Ausfahrt Lyss-Süd kam es aus noch unklaren Gründen zu einer seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge. Beim Unfall wurde niemand verletzt, wie die Polizei in einer Mitteilung schrieb.

Im Zusammenhang mit der Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Kantonspolizei Bern Zeugen. Personen die Angaben zur Fahrweise oder zur Kollision der beiden silber-grauen Autos machen können, werden gebeten sich unter der Nummer 032 324 85 31 zu melden.

( SDA/flo )