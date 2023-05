Mamablog: Serie «5913 Miles» – Seitenhieb im Gumpischloss Bakterien en masse, glückliche Frösche und neue Gefahren: Was unsere Autorin beim Besuch des Trampolinparks in L.A. erlebte. Jacqueline Krause-Blouin

Hände desinfizieren? Eher, Augen zu und durch! In der Sky Zone gibts wenig Regeln und jede Menge glückliche Kinder. Alle Fotos: Privat

Ich liess mich von meiner Nachbarin, die gerne T-Shirts mit der Aufschrift «Rosé all day» trägt, überreden, an einem Samstag mit unseren Kindern in einen Trampolinpark zu fahren. Wobei Park ja mehr nach Ruheoase klingt und das war es definitv nicht. Es handelte sich um ein altes Warehouse, in dem sehr viele Trampolins standen und sehr viele Kinder sehr viele Dezibel verursachten. Vor dem Auto parkte ein Sportwagen mit der Aufschrift «Antisocial». So fühlte ich mich an dem Tag eigentlich auch. Ich hatte das Bedürfnis, meiner Tochter zu sagen, sie solle ja nichts anfassen, verwarf den Gedanken aber schnell, ärgerte mich über meine Bünzligkeit und desinfizierte meine Hände.