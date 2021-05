Covid-Gesetz – Seit wann ist der SC Bern denn politisch? Der Cupsieger wirbt in den sozialen Medien unverblümt für eine Abstimmung. Der Spagat ist gross, denn: Apolitisch will der SCB bleiben. Chantal Desbiolles

Der SCB sei apolitisch: Das zu betonen, wurde CEO Marc Lüthi in den letzten Jahren nie müde – hier mit einem Fiebermessgerät zum Saisonbeginn im Oktober 2020 in Bern. Foto: Raphael Moser

Einer der grössten Sportclubs der Schweiz mischt sich in den Abstimmungskampf ein. Am Donnerstagabend veröffentlichte der SC Bern über seinen Instagram-, Facebook- und Twitter-Account eine politische Botschaft: Als Veranstalter befürworte er die Annahme des Covid-19-Gesetzes. Und der Cupsieger schickt auch gleich die Begründung hinterher: Zustimmung zur Vorlage stärke die gesamte Branche und sichere die Zukunft des Eishockeys.

Immer wieder hatte SCB-CEO Marc Lüthi in der Vergangenheit betont, dass der Club sich nicht politisch positioniere. Er selbst hielt mit seiner Einstellung jedoch selten hinter dem Berg. So auch, als er nach den Auswirkungen der 1:12-Initiative auf den Sport gefragt wurde. «Wegen 100 bis 150 Managern, die exorbitant viel verdienen, will man ein funktionierendes Wirtschaftssystem infrage stellen – das ist doch ein Blödsinn», sagte er damals unmittelbar auf die Feststellung, dass der SC Bern apolitisch sei.