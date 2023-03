UHC Thun trainiert in neuer Halle – Seit Montag ist die provisorische Sporthalle Lachen in Betrieb Besonders der Unihockeyclub Thun kann aufatmen: Die rund 1,5 Millionen teure Sporthalle im Lachen bietet zusätzlichen Platz für Trainings.

«Schlüsselübergabe» für die neue Unihockey-Halle neben der Lachenhalle (v.l.): Gemeinderat Reto Schertenleib und Gemeinderätin Katharina Ali-Oesch übergeben den Schlüssel an Rolf Billiger (Präsident Unihockeyclub Thun) und Martin Wenger (Vorstand UHCT). Foto: Patric Spahni

«Mit dem Wegfall der Armeesporthallen des Bundes hat sich der Platzbedarf von Sportvereinen in den letzten drei Jahren erhöht», heisst es in einer Mitteilung der Stadt Thun vom Dienstag. Mit den geplanten Doppelsporthallen auf den Schularealen Lerchenfeld und Neufeld und dem Bau einer Sporthalle durch den Kanton beim Gymnasium Schadau solle sich die Situation in den nächsten acht bis zehn Jahren verbessern.

Doch insbesondere der Unihockeyclub UHC Thun benötigt kurzfristig Ersatz für die weggefallenen Trainingsflächen. Die Stadt Thun baute deshalb auf dem roten Platz im Lachen eine provisorische Doppelsporthalle. Am Montag, 20. März, konnte der UHC dort das Training aufnehmen. «Mir fällt wirklich ein grosser Stein vom Herzen. Unsere Zukunft ist nun gesichert, und ich kann mein Präsidentenamt Ende Saison mit einem guten Gefühl abgeben. Mein grosser Dank gilt allen Beteiligten», wird UHC-Präsident Rolf Bolliger in der Mitteilung zitiert.

Kostenpunkt: 1,5 Millionen Franken

Die 25 x 50 Meter grosse­ ­Fertighalle besteht aus einer Stahlbaukonstruktion als Tragwerk mit einer Gebäudehülle mit gedämmter Metallfassade. Geplant und realisiert wurde die Halle gemäss der Stadt mit ortsansässigen Unternehmen. Sie kann nach Nutzungsende verkauft und an einem anderen Standort wiederverwendet werden. Den mobilen Sportboden steuerte der UHC bei und verlegte diesen gleich selbst. «Die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten machte es möglich. Ein grosses Dankeschön gilt auch allen Sportvereinen, die sich in den letzten Jahren solidarisch zeigten und zusammenrückten», wird Gemeinderätin Katharina Ali-Oesch zitiert.

Die Gesamtkosten für die Fertighalle belaufen sich auf rund 1,585 Millionen Franken. Im März 2022 hatte der Stadtrat den Ausführungskredit genehmigt. Der UHC beteiligte sich neben dem mobilen Sportboden mit 20'000 Franken. Die Baubewilligung für die Halle ist vorerst auf fünf Jahre erteilt und kann um zwei, nötigenfalls drei Jahre verlängert werden. Der Unihockeyclub Thun ist Hauptnutzer der Halle. Ausserhalb des Trainingsbetriebs des UHC steht die Halle auch anderen Sportvereinen, Schulen oder Privaten für Sport zur Verfügung. Analog der angrenzenden Sporthalle Lachen kann die Fertighalle wochentags sowie auch am Wochenende reserviert werden.

