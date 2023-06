Lawine im März in Grindelwald – Vermisste stammt aus den USA Eine 18-jährige US-Amerikanerin ist im März bei einem Lawinenniedergang in Grindelwald ums Leben gekommen.

Hier ging im Màrz eine Lawine nieder. Foto: Kantonspolizei Bern

Eine Person, die beim Lawinenniedergang Ende März verschüttet und seither vermisst wurde, ist am Sonntagmorgen in Grindelwald leblos aufgefunden worden, teilte die Kantonspolizei am Mittwoch mit. Im Rahmen einer regelmässigen Kontrolle eines Lawinenkegels unterhalb der Gstelliwang wurde am Sonntagmorgen in Grindelwald eine leblose Person aufgefunden.

Abklärungen ergaben, dass es sich bei der Verstorbenen um die seit dem 21. März 2023 vermisste Person handelt, welche bei einem Lawinenniedergang verschüttet worden war und nach der bis dato gesucht wurde. Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine 18-jährige Amerikanerin. Im Einsatz standen eine Rega-Crew sowie Gebirgsspezialisten und weitere Mitarbeitende der Kantonspolizei Bern.

Weitere Abklärungen zu den Ereignissen sind unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Berner Oberland im Gange.

PD/hau

