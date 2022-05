Wohl kein Verbrechen – Seit Freitag vermisster Mann in Biel tot aufgefunden Am Ufer der Schüss wurde am Samstag eine leblose Person gefunden. Die Polizei geht von einem medizinischen Problem oder einem Unfall aus.

Am Samstagabend kurz nach 19 Uhr wurde der Kantonspolizei Bern eine leblose Person in Biel gemeldet. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes, der im Bereich der Schlösslistrasse am Ufer der Schüss lag, feststellen.

Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 54-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern, der, wie sich herausstellte, am Freitag als vermisst gemeldet worden war. Die Polizei setzte bei einer Suchaktion in der Nacht auf Samstag Spürhunde sowie einen Helikopter ein, konnte den in Biel arbeitenden Mann aber nicht finden.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Gemäss einer Mitteilung vom Sonntag geht sie aktuell von einem Unfall oder einem medizinischen Problem aus.

PD/mb

