Neubau auf Zweisimmer Spitalmatte – Seit einem Monat unter einem Dach Senioren und beeinträchtigte Mitmenschen leben seit einem Monat im Neubau Spitalmatte. Behördenvertreter der vier Obersimmentaler Gemeinden und Gäste waren zur offiziellen Eröffnung eingeladen. Fritz Leuzinger

Im gemeinsamen Neubau Spitalmatte herrscht auch nachts reger Betrieb. Foto: Fritz Leuzinger

Die Baugemeinschaft der Alterswohnen STS AG und der Institution Bergquelle – Wohnen und Werken für Beeinträchtigte – hat am Dienstag die Behörden der vier Gemeinden Boltigen, Lenk, St. Stephan und Zweisimmen in den Neubau Spitalmatte eingeladen. Bergquelle-Geschäftsleiterin Regula Meier begründete die Zusammenkunft als Dank für die grosszügige Unterstützung zur Realisierung des Leuchturmprojektes Spitalmatte. Nach kurzer Gebäudeführung durften sich die Besucher vom hauseigenen «Hotelservice» einen genüsslichen Risotto servieren lassen.

Seit Mitte Oktober sind beeinträchtigte Mitmenschen der Bergquelle aus den Heimen Lenk-Burgbühl und dem Kuhnenhaus von St. Stephan in den Neubau Spitalmatte nach Zweisimmen um- und eingezogen. Vor wenigen Tagen durften auch die ersten Seniorinnen und Senioren in ihre gemieteten Zweizimmer-Logis mit betreutem Wohnangebot der Alterswohnen STS AG einziehen. Es war also an der Zeit, die Spitalmatte im kleinen Rahmen offiziell zu eröffnen und auf das gute Gelingen anzustossen. Die Administration hatte zwei Wochen Vorsprung, um sich, teils noch unter Beihilfe der Handwerker, an die neuen Räumlichkeiten zu gewöhnen.