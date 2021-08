Begehrt wie nie – auch bei Dieben – Seit Corona geht es in Berns Schrebergärten drunter und drüber Explodierende Wartelisten, faule Pächter, mehr Diebstähle und ein Hanf-Problem: Berns Familiengärten erleben seit der Pandemie turbulente Zeiten. Christoph Albrecht

Sehnsuchtsort und Zielscheibe: In den Berner Schrebergärten tut sich einiges. Cartoon: Max Spring

Es spriesst auf der Kleinen Allmend. Zucchini, Bohnen, Fenchel, Brombeeren: Die Pächterinnen und Pächter auf dem Familiengartenareal an der Stadtgrenze zu Ostermundigen dürften bald eine reiche Ernte einfahren.

Doch nicht nur Gemüse, Früchte und Beeren wachsen auf der Kleinen Allmend, sondern das ganze Areal. Anfang Juli vermeldete die Stadt, sie wolle die Fläche der Gärten um 2500 Quadratmeter erweitern. Bereits ab nächstem Sommer soll der zusätzliche Platz für die Hobbygärtner bereitstehen.

Auf der Kleinen Allmend wird das Familiengartenareal bald um 2500 Quadratmeter bis zum Pumptrack erweitert. Foto: Raphael Moser

Die Erweiterung ist bitternötig, denn in den vergangenen Jahren ging viel Fläche verloren. Schrebergartenareale wie jenes am Grenzweg schrumpften um gut die Hälfte, andere wie jenes an der Mutachstrasse verschwanden ganz. Das Schermen-Gelände, das der Burgergemeinde gehört, dürfte zudem früher oder später einer Überbauung zum Opfer fallen.