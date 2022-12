Altjahrskonzert in Saanen – Seit 40 Jahren und doch jedes Mal neu Die Mauritiuskirche füllte sich an beiden Konzertabenden des Altjahrskonzerts, das zum 40. Mal stattfand. Ein würdiges Programm mit wundervoller Musik krönte das Jubiläum. Lotte Brenner

Regte zum Träumen an: Die Geigerin Simone Roggen. Foto: PD/Philippe Chevalier

Was vor 40 Jahren kammermusikalisch klein begann, wuchs bis heute zu einem ansehnlichen Orchesterkonzert an. Das Orchestra degli Amici, das 1996 von Markus S. Bach, dem Begründer der Altjahrskonzerte, mit auserlesenen Musikerinnen und Musikern zusammengestellt worden ist, hält den Veranstaltern der Altjahrs- und Osterkonzerte von Saanen bis heute die Treue. Der Kulturboden Saanen und die Freude an der Musik verbinden die Orchestermitglieder untereinander. Einige von ihnen unterrichten an der Musikschule Obersimmental-Saanenland.