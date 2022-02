Karbid und Bier im Oberhasli – Seit 1912 gibt es keine Brauerei mehr Das Oberhasli hat seit ein paar Jahren wieder ein eigenes Bier. Doch wann gab es das erste Bier? Und warum schloss die Karbidfabrik, die Heimat des Haslital-Biers, dazumal ihre Tore? Nathalie Günter

Die neue Heimat des Haslital-Biers an der Liechtenenstrasse hat Geschichte. 1917 startete an dieser Stelle die Kalziumkarbidfabrik. «Mit dem Bau der Karbidfabrik ist begonnen worden», schreibt das Geschäftsblatt für den oberen Teil des Kantons Bern im Februar 1917. Am 11. September wurde die «Karbidi», wie sie im Oberhasli genannt wurde, in Betrieb genommen. «Kein Karbid aus Meiringen mehr» titelte dann am 12. Januar 1979 das «Thuner Tagblatt».