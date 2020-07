Sommerserie Besseresser – Seisler Gastfreundschaft Die Besseresser besuchen auch diese Woche einen neuen Kanton. Aus dem freiburgischen Ueberstorf kehren sie mit kugelrunden Bäuchen nach Hause zurück. Annic Berset

Blick auf das freiburgische Ueberstorf. Fotos: Die Besseresser

Genau 500 Meter weit sind die Besseresser an diesem wunderbaren Sommerabend in den Kanton Freiburg eingedrungen. Ziel ist der Gasthof zum Schlüssel in Ueberstorf, eine Gaststätte, deren Ursprung bis zum Jahr 1339 zurückreicht.