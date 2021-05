Nationalteam-Captain Raphael Diaz – Seinen Bubentraum hat er sich erfüllt – nun will er mehr Mit dem EV Zug feierte Raphael Diaz den ersten Meistertitel seit 23 Jahren. Jetzt nimmt er an der WM in Riga das noch grössere Ziel ins Visier. Marco Keller

Prominente Gesichter eines Erfolgsteams: Nationaltrainer Patrick Fischer und sein verlängerter Arm auf dem Eis, Captain Raphael Diaz. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Das Vorbild: Bis zur letzten Sekunde

So wie am Abend dieses 7. Mai hatte man Raphael Diaz selten erlebt. Zuerst Tränen, dann glückseliges Strahlen – man sah dem Captain nach dem letzten Finalspiel gegen Servette an, was ihm die Krönung mit dem EV Zug bedeutete. «Es war für mich das Allergrösste, die Emotionen waren extrem», sagt er mit ein paar Tagen Abstand. Verständlich, seit er als kleiner Junge zum EVZ gekommen war, hatte er von einem solchen Szenario geträumt.

Aufgewachsen in unmittelbarer Nähe des Stadions, gehörte seine Liebe stets nur «blauweiss.» Mit Ausnahme der fünf Jahre in Nordamerika spielte Diaz nur für Zug – und hatte mehrfach am Titel geschnuppert. «Bei den beiden Finalniederlagen gegen Bern 2017 und 2019 war es sehr knapp. Von diesen Erfahrungen haben wir jetzt aber profitiert», sagt der Captain. Diaz selber hat mit seiner Professionalität grossen Anteil am kontinuierlichen Aufstieg des Clubs. Und es spricht für ihn, dass er diese auch in seiner letzten Saison für Zug und vor dem Wechsel nach Freiburg vorlebte: Mit einer Plus-31-Bilanz ist er in diesem Bereich der beste Spieler der Liga.



Mit 50 Fans konnten die Zuger anfänglich den Titel im Stadion feiern. Es war ein kleiner Vorgeschmack auf den Auftritt auf dem Balkon vor 5000 Fans auf dem Arena-Platz. «Die ganze Region hatte ewig auf diesen Moment gewartet. Wahnsinn, was da abgegangen ist», beschreibt Diaz die grösste EVZ-Stunde seit 1998. Eine knappe halbe Stunde konnte die Mannschaft mit den Fans verbringen, «dann mussten wir wieder rein».