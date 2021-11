Kolumne Hans Ulrich Obrist – Seine Werke wollen angefasst, benutzt und sogar zerstört werden Rafik Greiss ist einer dieser Künstler, bei dem bei mir sofort der Funke übersprang. Hans Ulrich Obrist (Das Magazin)

Alles will angefasst, benutzt und vielleicht sogar zerstört werden: Werke von Rafik Greiss Foto: Aurélien Mole (Courtesy Galerie Balice Hertling)

Ich liebe es, wenn etwas anfängt. Insbesondere gilt das für den Beginn eines künstlerischen Lebenswegs. Einer Künstlerin zu begegnen, die ihre ersten Arbeiten präsentiert, die dabei ist, eine Sprache zu finden und eine neue Perspektive auf die Welt zu artikulieren, gehört für mich zu den faszinierendsten Momenten meiner Arbeit. Natürlich treffe ich regelmässig junge Künstlerinnen, aber nicht jedes Mal springt der Funke über, spüre ich diese Energie und die Verheissung, dass da noch viel mehr kommen könnte.

Neulich war es mal wieder so, als ich mir die erste Ausstellung von Rafik Greiss ansah und wir uns anschliessend in einem Café unterhielten, sein Atelier in Gestalt eines Laptops hatte er unter dem Arm mit dabei. Greiss, geboren 1997, der sich als Fotograf schon einen Namen gemacht hat, ist eine migrantische Figur, wie so viele Künstlerinnen seiner Generation. Er kam in Dublin zur Welt, wuchs in Ägypten auf, zog als Teenager nach London, weil ihn die Revolution vertrieb, zog weiter nach New York, weil ihn der Brexit vertrieb, und lebt nun in Paris, nachdem ihn Covid-19 vertrieb, das in New York wütete.