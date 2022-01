Weltmarktführer aus Burgdorf – Seine Produkte schützen vor Keimen und üblen Gerüchen Corona hat einen weltweiten Hygiene-Boom entfacht. Sanitized, die Firma von Michael Lüthis Familie, reitet auf dieser Welle ganz oben mit. Benjamin Bitoun

Geschäftsführer Michael Lüthi am Hauptsitz der Firmengruppe Sanitized in Burgdorf. Foto: Beat Mathys

Seit Beginn der Corona-Pandemie vor zwei Jahren werden Menschen auf der ganzen Welt täglich daran erinnert, wie wichtig Sauberkeit und Hygiene im Kampf gegen die winzigen Krankheitserreger sind. Die Angst vor Viren, Informationskampagnen und die Allgegenwart von Desinfektionsmittel sorgen dafür, dass laut Fachleuten das Hygienebewusstsein so ausgeprägt ist wie noch nie zuvor.

Davon wiederum profitieren Firmen, die mit dem Verkauf von Hygiene ihr Geld verdienen – wie etwa Sanitized aus Burgdorf.

Eines vornweg: Das Familienunternehmen, das klinische Sauberkeit (englisch für «desinfiziert») bereits im Namen trägt, ist keiner der sogenannten Germ-Seller, die es etwa mit dem Verkauf billiger Masken am Anfang der Pandemie auf das schnelle Geld abgesehen hatten. Eher das Gegenteil ist der Fall: Als einer der weltweit ersten Player in der nun boomenden Hygienebranche war Sanitized fast von Anfang an dabei.