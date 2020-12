Leserreaktionen – «Seine Meinung betrifft nur die Filetstücke» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zu den Fusionsavancen des Berner Stadtpräsidenten.

Ein Leser stört sich daran, dass die Stadt Bern Köniz mit Fusionsavancen provozierte. Foto: Raphael Moser

Zu «Wie man es nicht machen sollte»

Es ist keine Frage, dass es jedem Bürger freisteht seine Meinung, unabhängig vom Arbeitgeber, zu äussern. Trotzdem bin ich höchst erstaunt, dass gerade eine Person, welche in der Kommunikationsbranche tätig ist, fundierte Analysen, das Abwägen von Vorteilen und Nachteilen, die Berücksichtigung der Gesamtheit sowie die gegenwärtige politische Haltung der Gemeinde Köniz einfach ausser Acht lässt und seiner Meinung selbstherrlich freien Lauf lässt. Von einem Kommunikationsbeauftragten, erwarte ich fundierte, gutrecherchierte und nachvollziehbare Analysen, Berichte und Informationen in einem gesamtheitlichen Zusammenhang und nicht einfach Meinungen, welche nur die Filetstücke der Gemeinde betreffen, die Haltungen des Gemeinderates von Köniz vollkommen ignorieren, zum Eigennutz dienen und keinen Vorschlag betreffend den anderen Gemeindegebieten von Köniz aufzeigen. Lorenz Haberstich, Niederwangen

Zu «Die Stadt macht Köniz Fusionsavancen»

Es dürfte klar sein, weshalb sich der Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) an die Agglogemeinden und damit auch an Köniz heranmacht: Die zu 90 Prozent schuldenfinanzierte und damit einen Sanierungsfall darstellende Stadt hat etwa 3,35 Mal die Einwohnerzahl von Köniz. Mit 3,1 Milliarden Franken hat Bern aber rund zehn Mal so viele Schulden wie Köniz, pro Kopf rund 6400 Franken, Köniz aber nur rund 1980 Franken. Die Stadt hat auch nicht etwa mehr als drei Mal so viele Angestellte, nein, es sind zehn Mal so viele. Rund ein Sechstel derStadtberner hat kein steuerbares Einkommen, ein weiterer Sechstel nur zwischen null und 20’000 Franken. Jede vierte Person in der Stadt ist Ausländer, in Köniz nur jede fünfte, in der Stadt liegen die Nettokosten bei jeder von der Sozialhilfe unterstützten Person rund einen Drittel höher als in Köniz. Köniz würde bei einer Fusion die Stadt sanieren helfen, die Könizer Bevölkerung müsste also die ansteigende Schuldenlast mittragen helfen. Beat Büschi, Oberwangen, ehemals Finanzinspektor der Stadt Bern und Leiter Finanzkontrolle Köniz

«Teil-Lockdown statt Adventsstimmung»

Da sterben tagtäglich Tausende von Menschen den Hungertod und der sogenannte Volks-vertreter Roger Köppel (SVP), beschwert sich lautstark in der Öffentlichkeit, dass er am Sonntag keine Gipfeli kaufen kann. Der Fraktionschef der SVP, Thomas Aeschi, ruft den Bundesrat öffentlich auf, die Massnahmen ja nicht zu verschärfen. Handelt so eine Volkspartei? Die CVP hat das C aus ihrem Parteinamen gestrichen. Sollte sich die SVP nicht überlegen, das V zu streichen oder sich in Verhinderungs-Partei umzubenennen? Ständig nur kritisieren und Stammtisch-Politik zu betreiben genügt nicht. Macht endlich eure Hausaufgaben. Beat Kaufmann, Iseltwald