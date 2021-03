Spitzenalpinist aus Interlaken – Seine Liebe waren die Berge und die Fotografie Seine Gipfelbilder vom Mount Everest waren eine Sensation, seine Bergbilder gingen um die Welt. Dölf Reist bestieg zahlreiche Gipfel. Heute vor 100 Jahren wurde er geboren. Hans Heiimann

Dölf Reist auf dem Mount Everest. Foto: PD/Alpines Museum der Schweiz

Adolf Reist wurde am 22. März 1921 in Sumiswald geboren. In seiner Familie war niemand Alpinist, aber als ihn sein Vater einst auf eine Bergtour über die Gemmi mitnahm, sei sein Interesse für die Berge erwacht, erzählte Dölf, wie er zeitlebens genannt wurde, mal in einem Interview. Mit den 20 Fünffrankenstücken, die er nach seiner Lehrabschlussprüfung als Spengler von seinem Lehrmeister erhielt, kaufte er sich seine erste Fotokamera. Diese begleitete den Emmentaler auf seinen ersten Bergtouren, bis sie ihm bei einer Tour auf das Doldenhorn aus den Händen glitt und in die Tiefe stürzte.