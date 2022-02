Recycling auf privater Basis – Seine Leidenschaft gilt ein paar Gramm Alu Spätnachts, wenn alle schlafen, zieht ein Mann in Burgdorf seine Runden: Hansruedi Herrmann ist auf der Jagd nach Getränkedosen. Cornelia Leuenberger Beat Mathys Fotos

Mitten in der Nacht frönt Hansruedi Herrmann seinem Hobby: Er sammelt Alu-Getränkedosen und führt sie der Wiederverwertung zu. Foto: Beat Mathys

Die Uhr am Bahnhofsgebäude in Burgdorf zeigt die zweite Stunde des neuen Tages an. Ein grauer Fiat Topolino fährt heran, bremst, die Lichter erlöschen. Aus dem Fahrzeug steigt Hansruedi Herrmann. Er trägt feste Schuhe, blaue Überhosen, eine orange Jacke, um die Stirn hat er ein Tuch gebunden, auf dem Kopf sitzt ein Lederhut.