Langenthaler Ehrenbürger wird 100 – Seine Leidenschaft galt der strammen Welt der Kadetten Er hat nicht nur in der Geschichte geforscht, sondern selber auch Geschichte erlebt: Heute Freitag feiert Max Jufer den 100. Geburtstag. Stephan Künzi

In seinem Reich: Auch im hohen Alter wohnt Max Jufer noch im Einfamilienhaus mit Garten. Foto: Nicole Philipp

Wenn Susanne, Christoph und Cornelia Jufer an ihren Vater denken, kommen ihnen verschiedene Stichwörter in den Sinn. «Bezogen auf seine Interessenbereiche sind es Sport, Kultur, Politik, Geschichtsforschung und Unterricht. Bezogen auf seine Wesensart sind es Willensstärke, Gewissenhaftigkeit, Engagement und Ausdauer.» Das halten die Geschwister in einem Schreiben fest, das die Langenthaler Verwaltung unlängst verschickt hat.