Hommage an Franz Kafka am TOBS – Seine Lachanfälle waren legendär Die Schauspieler Max Merker und Aaron Hitz sind Spezialisten für Slapstick. Nun knöpfen sie sich in «Kafka in Farbe» ausgerechnet den düsteren Autor vor. Sarah Sartorius

Kafka hoch drei: Aaron Hitz, Milva Stark und Max Merker. Foto: Joel Schweizer

Nach Groucho Marx («Before I speak I have something to say») und Buster Keaton («Lachen verboten!») nun also eine Hommage an Franz Kafka. Es ist nicht gerade die naheliegendste Fortsetzung des physischen Slapsticktheaters, mit dem sich die Schauspieler Max Merker und Aaron Hitz am Theater Orchester Biel Solothurn (TOBS) einen Namen gemacht haben.



Für Regisseur Merker kein Widerspruch: «Kafka vermittelte Slapstick sozusagen über die Sprache», sagt er. Im Romanfragment «Der Prozess» ist ihm eine Szene in Erinnerung geblieben, in der alte Advokaten die jüngeren Kollegen eine Treppe hinunterwerfen: «Wie sich Kafkas Figuren im Raum bewegen, ist sehr expressiv.» Der Autor sei dabei sicherlich auch beeinflusst gewesen vom jüdischen Theater und den Filmen seiner Zeit. «Im Kino gewesen. Geweint» lautet einer seiner bekanntesten Tagebucheinträge.