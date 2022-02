Kopf der Woche – Seine Fotos sind legendär Das Archiv des Thuner Fotografen und früheren BZ-Fotoreporters Christian Helmle ist eine Fundgrube. Für uns ist er der «Kopf der Woche». Franziska Streun

Christian Helmle, Fotograf. Foto: PD

Porträts, Architektur, Theater, Politik, Unfall, Berge, Seen, ob im Kanton Bern, in der Schweiz oder im Ausland: Vor Christian Helmles Linse ist seit Jahrzehnten kaum etwas sicher. Sein Fotoarchiv ist eine Fundgrube mit historischem Wert. Ob legendäre Konzerte auf dem Waisenhausplatz in Thun, die Suche mit Lawinenhunden nach Verschütteten im Oberland oder vergessene Bauten in Berlin: Mit seiner Kamera hat der fotografische Chronist die Zeit und Ereignisse auch für die Nachwelt bleibend eingefangen.