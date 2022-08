Ukrainische Kriegsgefangene – Seine Eltern wissen nicht mal, ob Maksym noch lebt Der Menschenrechtler Maksym Butkewych ist in russischer Kriegsgefangenschaft. Seine Familie alarmiert die Öffentlichkeit - gegen den Willen des ukrainischen Geheimdienstes. Kann ihn das retten? Sonja Zekri aus Berlin

Maksym Butkewytsch im Januar bei einer Aktion der Flüchtlingsinitiative «No Borders» vor der kasachischen Botschaft in Kiew. Foto: Yevhen Kotenko (Ukrinform/Future Publishing via Getty Images)

Alle ukrainischen Soldaten in russischer Kriegsgefangenschaft schweben in Lebensgefahr. Zu dem wenigen, was aus den Lagern vor allem in den besetzten Gebieten im Donbass nach aussen dringt, gehören Schreckensgeschichten über Hunger, Folter und Tod. Aber dass Maksym Butkewytsch ganz besonders gefährdet ist, begriffen seine Eltern spätestens, als Ende Juni ein Video seines Verhörs in der russischen Nachrichtenagentur Ria-Nowosti erschien.