Fechten: Grand Prix – Seine drei Siege in Bern fordern Max Heinzer speziell Am Freitag starten die Fechter in ihre Saison. Der Beginn soll für sie zurück in die Normalität führen. Monica Schneider

Zurück zum spielerischen Stil: Max Heinzer, hier bei Olympia in Tokio, geht in der Endphase seiner Karriere individuelle Wege. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Die Spitzenfechter sind zu Ausdauerathleten geworden. Seit Anfang 2020 trainierten und forderten sie sich 20 Monate für gerade drei Wettkampftage – coronabedingt natürlich. Sie fochten im Frühling in Russland und dann wieder an den Olympischen Spielen im Juli in Tokio. Seither war wieder nichts, ausser Training. Am Freitag aber beginnt in der Berner Wankdorfhalle die Weltcupsaison, und alle hoffen auf ein wenig Normalität: rund jeden Monat ein Turnier mit Höhepunkt WM im Sommer.

Und bei den Schweizern hat es einige Veränderungen gegeben: Benjamin Steffen, der Olympiavierte von 2016, ist zurückgetreten, sein Platz im Team nimmt der Walliser Alexis Bayard ein, der sich seit längerem hinter Max Heinzer, Michele Niggeler und Luca Malcotti als viertstärkster Fechter etabliert hat. Und Nationaltrainer ist nicht mehr Didier Olagnon, ihm wurde die Trennung bereits vor den Spielen mitgeteilt. Er wurde vom Franzosen Stéphane Leroy abgelöst, der in Tokio den überraschenden Olympiasieger Romain Cannone betreute, der erst nach einem Dopingfall ins Team gerutscht war.

Heinzers Lösung mit einem alten Bekannten

Heinzer, der Bern-Sieger von 2011, 12 und 13, startet als Nummer 14 der Welt in die Saison und tritt als Gesetzter im 64er-Tableau am Samstag erstmals an. Der 34-Jährige hat sich noch nicht festgelegt, ob er die Spiele 2024 in Paris ins Auge fasst. «Ich will jetzt ein Jahr Vollgas fechten und nach der WM schauen, wo ich stehe», sagt der zehnfache Weltcupsieger. «Mein erster Erfolg am GP liegt nun schon 10 Jahre zurück, deshalb muss ich mir eine grosse Leistung erst mental einmal zutrauen.»

Heinzer war in den letzten zwei Jahren nicht mehr immer zufrieden mit der Ausrichtung des Fechttrainings. «Es war mir tendenziell zu monoton und zu technisch», sagt er. Deshalb hat er für die Endphase seiner Karriere nach einer individuellen Lösung gesucht und sie wenigstens teilweise in einem alten Bekannten gefunden: Er trainierte im Herbst ein paar Wochen mit Gianni Muzio (74), dem einstigen Nationaltrainer aus Italien. Dieser ist nach seiner Pensionierung zwar in seine Heimat zurückgekehrt, will Heinzer aber unterstützen. «Ich möchte wieder mehr einen spielerischen Stil fechten, einen überraschenden», sagt dieser. Ob ihm dies schon in Bern gelingt, wird sich weisen.

Monica Schneider ist seit 1995 Redaktorin im Ressort Sport und begleitet Leichtathleten und viele andere auf dem Weg an Olympische Spiele. Sie ist zudem als Blattmacherin für das Ressort Sport tätig. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.