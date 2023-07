Nachruf auf Fotograf Urs Baumann – Seine Bilder zu Berner Geschichten Was ist Geschichte? Was macht ein gutes Foto aus? Wir zeigen Bilder des Berner Fotografen Urs Baumann, der diese Woche gestorben ist. René Wüthrich

Russischer Bär im Berner Bärenwald im März 2012. Foto: Urs Baumann

Urs Baumann war ein ausserordentlicher Fotograf und Mensch. Seine Bilder haben das Erscheinungsbild dieser Zeitung über Jahrzehnte mitgeprägt. Einige seiner Fotografien sind Teil des kollektiven Gedächtnisses von Bernerinnen und Bernern geworden, zum Beispiel die Bären im Bärenpark und Dählhölzli, die Waldfrau und viele Berner Musiker. Zahlreiche Ereignisse und Persönlichkeiten der Politik hat er fotografisch bleibend dargestellt. Er war ein Chronist im besten Sinne und ein grandioser und origineller Kopf und Fotograf. Sein Denken voller Geschichten, seine Persönlichkeit mit klaren Ansichten waren von seinen fotografischen Arbeiten nicht zu trennen. In den Fotos ist wahrnehmbar, dass Urs Baumann einfühlsam, sehr aufmerksam und manchmal wunderbar humorvoll sein konnte.

Historisches Foto. Frauenmehrheit im Berner Gemeinderat 1993. Vorne: Therese Frösch, Theres Giger, Ursula Begert, Joy Matter; hinten: Alfred Neukomm, Klaus Baumgartner und Kurt Wasserfallen. Foto: Urs Baumann

Endo Anaconda, alias Andreas Flückiger, Sänger von Stiller Has am 13. Oktober 2009. Foto: Urs Baumann

Urs Baumann hatte einen guten Draht zu den grossen und kleinen Menschen, den grossen und kleinen Tieren, die er fotografierte. Er wusste zahllose Geschichten und Geschichtchen über sie, die Stadt und das Land, kannte jeden Seitenweg und Hintereingang, und sein Timing war legendär. Er versuchte den Dingen Bedeutung zu geben, sie einmal anders zu sehen und nicht bloss eine Oberfläche zu schaffen. Einige seiner Bilder muss man daher fast ein bisschen lesen. Sie enthalten viel von dem, was gar nicht aufgeschrieben werden kann. Urs Baumann trug die Kamera stets nur lässig am Riemen offen über der Schulter. Er ging oft eigene Wege, denn die guten Bilder sind selten dort, wo wir sie gerne hätten. War Urs Baumann unterwegs, hatte er stets etwas von einem Abenteurer, und man war immer wieder gespannt, was er mitbringen würde. Urs Baumann ist diese Woche im Alter von 71 Jahren gestorben. Die Redaktion und das Fototeam dieser Zeitung möchten ihn mit dieser grossen Fotoserie ehren.

Die Bären und die Tiere

Bärenmutter Björk mit ihren Jungbären Urs und Berna im März 2010. Foto: Urs Baumann

1 / 7 Bärenpark: Urs und Berna spielen im Frühling 2010. Foto: Urs Baumann

Bärenpark 2010. Die Neugier trieb einen Jungbären auf einen Baum. Foto: Urs Baumann

Bärentaufe von Bär Finn im Tierpark Dählhölzli am 8. September 2008. Foto: Urs Baumann

Füchse in der Stadt Bern. Junge Füchslein beim Eigerplatz am 1. Mai 2009. Foto: Urs Baumann

Ein junger Igel in der Wildstation Landshut 2015. Foto: Urs Baumann

Reh im Bremgartenwald im März 2015. Foto: Urs Baumann

Mit Bise und Nebel im Gantrisch im Januar 2005. Foto: Urs Baumann

Musikerinnen und Musiker

Polo Hofer. Foto: Urs Baumann

Peter von Siebenthal und Kuno Lauener von Züri West im Februar 1999. Foto: Urs Baumann

Endo Anaconda, Sänger Stiller Has, im Rosengarten, Herbst 2010. Foto: Urs Baumann

Konzert von Lunik mit Sängerin Jael in der Mühle Hunziken am 21. Februar 2004. Foto: Urs Baumann

Sängerin Francine Jordi 2013. Foto: Urs Baumann

«50 Jahre Berner Rock». Mundart. Sänger Polo Hofer. Foto: Urs Baumann

Jazzfestival Bern 2015. Konzert der Soulsängerin Bettye Lavette in Marians Jazzroom. Foto: Urs Baumann

Konzert von Patent Ochsner mit Sänger Büne Huber in der Mühle Hunziken im Oktober 2008. Foto: Urs Baumann

Büne Huber, Sänger von Patent Ochsner 2008. Foto: Urs Baumann

Kuno Lauener 2008. Foto: Urs Baumann

Endo Anaconda früh in seiner Wohnung. Foto: Urs Baumann

DJ Bobo vor dem Konzert im Allmendstadion im Jahr 2000. Foto: Urs Baumann

Sebastian Bürgi alias Baschi 2005. Foto: Urs Baumann

Plattentaufe » Trybguet» von Patent Ochsner im Metallgarten in Worb 2003. Foto: Urs Baumann

Menschliches, Allzumenschliches

Die Medien nannten sie die Waldfrau. Seit einem Jahr lebt die Deutsche Gabriele S. im Wald im Grauholzwald. Das Foto entstand am 21. Januar 2009. Foto: Urs Baumann

Plötzlich hatte Gabriele S. Besuch von Medienleuten. Foto: Urs Baumann

Blick aus der Ferne. Spatenstich eines Erweiterungsbaus von Nestlé. Foto: Urs Baumann

GP 2006. Foto: Urs Baumann

Holzen im Riederwald. Forstarbeiter Matthias Meier. Foto: Urs Baumann

Oskar Marti, bekannt als Chrüter-Oski, mit Bärlauch. Foto: Urs Baumann

Künstler Ted Scapa mit seinem Minimuseum Scapa im Kindermuseum Creaviva Zentrum Paul Klee. Foto: Urs Baumann

Kurt Marti, früher Pfarrer und Autor, der 90 Jahre alt wird. Foto: Urs Baumann

Ein Moment der Stille. Reh, Jagd, Jäger, Jägerin. Erlegtes Reh. Foto: Urs Baumann

19. Schweizer Frauenlauf. Anita Weyermann. Foto: Urs Baumann

Bernd Schildger, SVP-Gemeinderatskandidat und Direktor Tierpark Dählhölzli, scherzt mit dem Fotografen. Foto: Urs Baumann

Politische Persönlichkeiten und Wirtschaft

Stadtpräsident Alexander Tschäppät im Juli 2005 in seinem Büro im Erlacherhof. Foto: Urs Baumann

Stadtpräsident Klaus Baumgartner 2002. Foto: Urs Baumann

Regierungsrat Urs Gasche, 2003. Foto: Urs Baumann

Bundesrat Moritz Leuenberger am 17. September 1998 vor dem bekannten Gemälde «Der Holzfäller» von Ferdinand Hodler. Foto: Urs Baumann

Anton Gäumann, Migros-Aare-CEO, vor dem Westside 2011. Foto: Urs Baumann

Streitgespräch zwischen PR-Berater Klaus J. Stöhlker und Regierungsrätin Elisabeth Zölch im Mai 2003. Foto: Urs Baumann

Restaurant Schwellenmätteli. Gemeinderat Kurt Wasserfallen 2004. Foto: Urs Baumann

Gemeinde- und Stadtratswahlen Stadt Bern 2008. Stadtpräsident Alexander Tschäppät und Barbara Hayoz im Rathaus. Foto: Urs Baumann

1999 lanciert Nicolas G. Hayek vor dem Rhonegletscher ein neues Uhrenmodell. Foto: Urs Baumann

Stadtpräsident Alexander Tschäppät in Aktion in seinem Büro 2005. Foto: Urs Baumann

24. April 2014. Protestcamp von Fahrenden auf der Kleinen Allmend wird von der Polizei geräumt. Foto: Urs Baumann

Gemeinderätin Ursula Begert, Polizeidirektorin, 2003. Im Hintergrund wartet unter anderen Daniel Blumer, Kommandant Stadtpolizei Bern (rechts). Foto: Urs Baumann

Am 18. Februar 2004 verzichtet die SVP auf die Nomination von Gemeinderätin und Polizeidirektorin Ursula Begert für die Gemeinderatswahlen. Foto: Urs Baumann

Gemeinderatswahlen 2012. Kandidaten stellen sich mit Sockel vor. Stadtpräsident Alexander Tschäppät auf dem Viererfeld. Stadt Bern sucht Bauland. Foto: Urs Baumann

Perfektes Frontbild: Eiskunstlauf-EM 2011 in Bern. Von links: Regierungsrat Andreas Rickenbacher, Stadtpräsident Alexander Tschäppät und Roland Wehinger, Präsident Eislauf-Verband. Foto: Urs Baumann

Schlüsselübergabe an Alec von Graffenried 2017. Fot: Urs Baumann

