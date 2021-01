Musiker Daniel Paladini – Sein nicht ganz geheimes Rezept gegen den Lockdown Der Mattner Rock’n’Roller meistert die Pandemie mit viel Optimismus – und finanziellem Geschick. Alex Karlen

So wirds gemacht: Daniel Paladini gibt in seinem Atelier Musikunterricht. Foto: Bruno Petroni

Nein, klagen wie so manch andere Künstlerinnen und Künstler mag er nicht. Im Gegenteil: «Eigentlich geht es mir sehr gut», sagt Daniel Paladini. Zwar hat der Sänger, Gitarrist, Komponist und Musiklehrer aus Matten bei Interlaken wie alle seine Berufskollegen ein schwieriges Jahr hinter sich, ohne Konzerte und fast ohne Unterricht.

Doch richtig Kummer scheint ihm das nicht zu machen. Kummer und Sorgen waren eh nie sein Ding. Darum sieht man dem Optimisten seine 53 Jahre nicht an. Wie immer strahlt Paladini mit der Sonne um die Wette, auch wenn sie mal sprichwörtlich nicht scheint wie in der gegenwärtigen Pandemie. Was ist sein Geheimrezept für wirtschaftliche Notlagen?