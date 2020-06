Abo Porträt von Mattea Meyer An ihr zeigt sich, wie konservativ die Schweiz ist

Mattea Meyer will zusammen mit Cédric Wermuth die SP in ein neues Zeitalter führen. Sie haben gute Chancen, im Oktober ins Parteipräsidium gewählt zu werden. Was die 32-jährige Nationalrätin antreibt: Wut.