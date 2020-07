Seilziehen am Abgrund – «Berner Bär» wollte den Anzeiger übernehmen Der schwer defizitäre «Anzeiger Region Bern» hat kaum noch eine Zukunft. Trotzdem wäre die IMS Sport AG, Besitzerin des Gratisanzeigers «Berner Bär», bereit gewesen, ihn zu übernehmen. Jürg Steiner

Würde die Gemeinden in Stadt und Region um einen Millionenbetrag entlasten: Der vorerst gescheiterte Deal zwischen «Berner Bär» und «Anzeiger Region Bern». Foto: Raphael Moser

Es krachte für Berner Verhältnisse heftig. Die Delegiertenversammlung des Gemeindeverbands Anzeiger Region Bern (ARB), der den Anzeiger herausgibt, wies am 16. Juni die Jahresrechnung 2019 mit dem Defizit von 2,35 Millionen Franken zurück. Darauf trat ARB-Präsident Beat Messerli mit sofortiger Wirkung ab. Der Eklat liess die im Innern schon lange schwelende Vertrauenskrise an die Öffentlichkeit dringen. Nun versucht der angeschlagene Verband, sich für den Gang in die sehr ungewisse Zukunft wieder zu sammeln.