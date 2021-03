Jungfraubahnen – Seilkürzung und Bauarbeiten führen zu Betriebsunterbrüchen Wie üblich nach den ersten Betriebsmonaten muss bei einer Seilbahn das Seil gekürzt werden. Daher wird es für den neuen Eiger Express im April und im Mai Betriebsunterbrüche geben. pd/sft

Die neue 3S-Bahn Eiger Express ist seit dem 5. Dezember in Betrieb. Wie die Jungfraubahnen mitteilen, steht nun die erste geplante Seilkürzung der Dreiseilumlaufbahn auf dem Programm. Deshalb wird sie während der Woche vom 26. bis 30. April sowie vom 3. bis 7. Mai eingestellt. Da gleichzeitig auf dem Jungfraujoch die Bauarbeiten für das Gleis 3 in die Endphase gehen, wird die Jungfraubahn in dieser Zeit ebenfalls während der Woche den Betrieb einstellen.

Eine Komposition der Jungfraubahn fährt vom Jungfraujoch herkommend in der Station Eigergletscher ein. Foto: Bruno Petroni

«Wie bei Seilbahnen üblich muss das Zugseil nach einigen Monaten Fahrt infolge Ausdehnung ein erstes Mal gekürzt werden», werden in der Mitteilung die Gründe erklärt. Diese Arbeit würden Mitarbeitende der Jungfraubahnen zusammen mit Spezialisten von Doppelmayr/Garaventa Ende April und Anfang Mai durchführen. An den Wochenenden vom 1./2. Mai sowie vom 8./9. Mai verkehren jedoch beide Anlagen gemäss den normalen Betriebszeiten.