Jakob AG in Trubschachen – Seile und Seilzüge aus einem Haus Bereits vor fünf Jahren kaufte das emmentalische Familienunternehmen die Habegger Maschinenfabrik AG. Im April wird die Firma nun ganz integriert.

Seit fünf Jahren gehört die Habegger Maschinenfabrik AG bereits zur Jakob AG. Foto: PD

2016 wurde die Habegger Maschinenfabrik AG von der Jakob AG übernommen und bis heute als eigenständiges Unternehmen geführt. Im April folgt nun die vollständige Integration, «um die Synergien beider Firmen besser ausschöpfen zu können», wie es in einer Mitteilung des emmentalischen Herstellers von Drahtseilen und Edelstahlnetzen heisst. Der bisher in Thun ansässige Betrieb werde zudem im Frühling 2022 in neu erstellte Räumlichkeiten der Firma Jakob AG in Trubschachen umziehen.

Die Habegger Maschinenfabrik AG wurde 1943 von Bergbahnpionier Willy Habegger gegründet. Dieser erfand acht Jahre später den Mehrzweckzug, welcher fortan in Thun produziert wurde. Heute konzentriert sich die Firma auf die Herstellung der hand- und motorbetriebenen Seilzüge. Durch die Zusammenführung würden künftig Seil und Seilzug unter einem Dach gefertigt.