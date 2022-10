Jahrmarkt in Frutigen – Sehen und gesehen werden im Dorf Jeweils am letzten Freitag im Oktober ist Frutigmärit. Auch heuer lockte der Anlass Hunderte auf die Strassen Frutigens.

Die Kanderstegstrasse wird am Frutigmärit zur Einkaufsmeile. Foto: Nik Sarbach

Wenn sich in der Herbstluft die Gerüche von Hamme, Knoblauchbrot, Kräuterölen und Lederwaren vermischen, dann ist wohl Märit. Jeweils am letzten Freitag im Oktober findet auch in Frutigen der traditionelle Jahrmarkt statt, nun war es also wieder so weit.