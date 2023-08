Revolution in der Arbeitswelt – Sehen sie durch Chat-GPT ihre Zukunft bedroht? Drei Studierende erzählen Lernt Programmieren, heisst es seit Jahren. Doch nun verändert eine neue Technologie selbst die Informatik-Branche: künstliche Intelligenz. Wie gehen angehende Berufsleute damit um? Simone Luchetta Urs Jaudas

Haben wir junge Menschen jahrelang in die falschen Ausbildungsgänge gelockt? Asya Fischer, Fiona Muntwyler und Lukas Walker (von links) geben Antwort. Fotos: Jonathan Labusch, Urs Jaudas

Lernt Programmieren. Und: Lernt einen kreativen Beruf. Dann kann euch der Roboter in der Arbeitswelt der Zukunft nichts anhaben. So tönt es in der Schweizer Bildungslandlandschaft seit vielen Jahren. In den USA, aber auch hierzulande bildeten sich mächtige Lobbys fürs Programmieren, Informatik wurde in den Lehrplan aufgenommen, Knirpse ins Computercamp und Frauen in sogenannte Mint-Fächer – Mathematik, In­formatik, Naturwissenschaft und Technik – geschickt.