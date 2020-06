Im Livestream – Jetzt wird das Wander-Kamin gesprengt Die Gemeinde Neuenegg verliert ihr Wahrzeichen. Am Donnerstagnachmittag wird der 56 Meter hohe Kamin auf dem Gelände der Wander AG gesprengt. Hans Ulrich Schaad

Seit 118 Jahren prägt der Hochkamin auf dem Gelände der Wander AG das Dorfbild in Neuenegg. Seit mittlerweile neun Jahren hat er seine Funktion verloren. Seine Funktion hat ein kleinerer Stahlkamin übernommen. Die Feuchtigkeit hat dem Backstein-Kamin über all die Jahre zugesetzt, er weist starke Korrosionsschäden auf. Der Erhalt wäre teuer. Deshalb hat die Wander AG, die Herstellerin der Ovomaltine, entschieden, den Kamin aus Sicherheitsgründen zu sprengen. Er macht Platz für die Umstellung der Energieversorgung auf Flüssiggas.

Am Donnerstagnachmittag um 14.15 Uhr ist es nun so weit. In Neuenegg ertönen die Signale aus dem Sprenghorn und die Neuenegger Skyline erhält eine neue Silhouette. Verfolgen Sie die Sprengung im Livestream.