Zwischenfall in Uetendorf – Segelflugzeug verunfallt – Pilot verletzt Ein Segelflugzeug ist am Montag in Uetendorf während eines Flugzeugschlepps verunfallt. Der Pilot erlitt schwere Verletzungen.

Geplant war, dass das Motorflugzeug – wie auf diesem Symbolbild – das Segelflugzeug in die Höhe schleppt. Foto: Archiv

Die Meldung ging bei der Kantonspolizei Bern kurz vor 10.15 Uhr ein. Gemäss aktuellen Erkenntnissen waren ein Motorflugzeug und ein Segelflugzeug vom Flughafen Thun für einen Flugzeugschlepp gestartet, als es kurz nach dem Start aus noch zu klärenden Gründen zur Trennung der beiden Flugzeuge kam.

Während das Motorflugzeug zum Flughafen Thun zurückkehren und dort landen konnte, verunfallte das Segelflugzeug bei einem Landeversuch in einem Maisfeld in Uetendorf. Dies teilte die Polizei am Montagnachmittag mit. Dem Piloten gelang es zwar noch, das Wrack selbstständig zu verlassen. Er wurde beim Unfall jedoch schwer verletzt und musste mit der Rega ins Spital geflogen werden.

Für die Arbeiten vor Ort standen mehrere Patrouillen sowie verschiedene Spezialdienste der Kantonspolizei Bern im Einsatz. Unterstützt wurden sie von den Feuerwehren Uetendorf und Thun – insbesondere bei der Verkehrsregelung. Der Verkehr auf der Thunstrasse musste auf Höhe der Unfallstelle während mehrerer Stunden wechselseitig geführt werden.

Der Unfall wird nun unter der Leitung der Bundesanwaltschaft durch die Kantonspolizei Bern und das Fedpol untersucht. Abklärungen macht auch die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust).

pkb

Fehler gefunden?Jetzt melden.