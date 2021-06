Unwetter in der Region Huttwil – See-Premiere im Oberaargau Der Hochwasserschutz hat sich beim Gewitter zwischen Affoltern und Huttwil bewährt. In Melchnau musste die Hauptstrasse gesperrt werden. Jürg Rettenmund

Kein Durchkommen beim Löwen in Melchnau. Fotos: Marcel Bieri

Mit über 70 Millimeter wurde am Donnerstagabend um 20.30 Uhr in Huttwil der Tagesspitzenwert des heftigen Gewitters gemessen. Dies ist gemäss Meteonews ein Wert, der die Messstation in die Top Ten seit Messbeginn bringt.

In der Folge kam es in Rohrbach zu einer Premiere: Erstmals sprang dort die Hochwassersperre an und staute einen See auf. Das erklärt Roger Flückiger, Gesamtkoordinator des Hochwasserschutzes von Huttwil, Rohrbach und Madiswil, auf Anfrage.

Als Folge des Jahrhundert-Hochwassers vom Juni 2007 hatten die drei Gemeinden an der oberen Langeten ein gemeinsames Projekt realisiert: Die auffälligsten Bauwerke sind ein Damm in Tschäppel zwischen Eriswil und Huttwil sowie eine Sperre im Brand am oberen Dorfrand von Rohrbach.