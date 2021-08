Neue Staatssekretärin gesucht – Seco-Chefin Ineichen-Fleisch tritt im Sommer 2022 zurück Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch war die erste weibliche Staatssekretärin der Schweiz. Sie war über zehn Jahre im Amt. Der Bundesrat bedauert ihren Entscheid.

Nach elf Jahren an der Spitze des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) möchte die scheidende Staatssekretärin die Leitung an neue Kräfte übergeben. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch hat ihren Rücktritt als Seco-Direktorin auf Ende Juli 2022 angekündigt. Der Bundesrat bedauert den Entscheid. Er will in den kommenden Wochen eine Findungskommission einsetzen. Die Stelle der Staatssekretärin wird auch ausgeschrieben.

Staatssekretärin Ineichen-Fleisch habe sich entschieden, auf den 31. Juli 2022 von ihrem Amt zurückzutreten. Bundespräsident Guy Parmelin habe den Bundesrat am Mittwoch darüber informiert, teilte das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) mit.

Nach elf Jahren an der Spitze des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) möchte die scheidende Staatssekretärin die Leitung an neue Kräfte übergeben. Ineichen-Fleisch war seit dem 1. April 2011 in dieser Position tätig. Sie war die erste Frau in der Funktion einer Staatssekretärin und hatte damals die Nachfolge von Jean-Daniel Gerber angetreten. Zuvor leitete sie im Seco den Bereich Welthandel.

In die Dienste des Bundes eingetreten war Ineichen-Fleisch bereits Anfang der 1990er-Jahre als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Rechtsdienst des damaligen Bundesamts für Aussenwirtschaft (BAWI). 1992 und 1993 arbeitete sie zudem bei der Weltbank als Assistentin des schweizerischen Exekutivdirektors. Vorübergehend war sie auch als Beraterin bei McKinsey in Zürich tätig.

SDA/step

