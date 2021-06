Radarkontrolle am Schallenberg – Sechzehn Autolenker und Töfffahrer angezeigt Am Freitagabend hat die Polizei in Oberei bei Süderen über ein Dutzend Verkehrsteilnehmer festgestellt, die zu schnell unterwegs waren.

Am Freitagabend hat die Kantonspolizei Bern am Schallenberg (Gemeinde Röthenbach i.E) eine gezielte Verkehrskontrolle durchgeführt. Gemäss einer Medienmitteilungen waren in jüngster Zeit vermehrt Meldungen aus der Bevölkerung zu gefährlichem Fahrverhalten auf der Strecke eingegangen.

Anlässlich der Kontrolle wurden sechzehn Ge­schwindigkeits­über­schreitungen von Motorrädern und Autos festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 132 km/h. Im betreffenden Streckenabschnitt gilt eine erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h.

Die fehlbaren Lenker werden bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

mb

