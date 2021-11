Günstige Wellnesshotels – Sechs Wellnessoasen, die das Portemonnaie schonen Wenn es draussen kalt und unfreundlich ist, macht ein Wellnesshaufenthalt besonders Lust. Hier sind sechs preiswerte Schweizer Wellnesshotels. Artur K. Vogel (Travelcontent)

Der Indoor-Pool im Kurhaus Cademario. zvg

Kurhaus Cademario & Spa, Cademario TI

Dass hier ein mehr als hundert Jahre altes Kurhaus steht, drückt die Architektur noch immer aus. Das ganzjährig geöffnete 4-Stern-Superior-Haus auf 850 Metern Höhe mit dem unvergleichlichen Blick auf den Luganersee war schon immer exklusiv. Heute bietet es einen 2200 m² grossen Wellnessbereich mit Sauna sowie beheizte Innen- und Aussenpools. Im Spa werden diverse Behandlungen angeboten, unter anderem auch in Traditioneller Chinesischer Medizin. Mit Panoramablick speist man im Gourmetrestaurant La Cucina (14 «Gault Millau»-Punkte). Dieses und die Agra Bar verwöhnen Gäste mit internationalen und italienischen Speisen.

Preis: Doppelzimmer ab 210 Fr. pro Nacht

Infos: kurhauscademario.com

Villa Sassa Hotel, Residence & Spa, Lugano TI

Von der Villa Sassa hat man einen unverbauten Blick auf die Bucht von Lugano. zvg

Ebenfalls einen unverbauten Blick auf die Bucht von Lugano bietet das 4-Stern-Hotel Villa Sassa mit 120 Zimmern, umgeben von einem üppigen Park. Sein Wellnessbereich umfasst 3000 m² mit Whirlpool, Hallenbad und, im Sommer, einem Aussenpool. Im Spa werden unter anderem Gesichtsbehandlungen, Wellness-Programme für Paare und Programme für Gewichtsreduktion und Anti-Aging angeboten. Ein Solarium, osteopathische und homöopathische Behandlungen ergänzen das Angebot. Im Restaurant Ai Giardini di Sassa (13 «Gault Millau»-Punkte) steht eine grosse Auswahl an Spezialitäten und Weinen auf der Karte; gleichzeitig bewundert man die Aussicht auf See und Berge und nachts auf das glitzernde Lugano.

Preis: Doppelzimmer ab 200 Fr. pro Nacht.

Infos: villasassa.ch

Grand Hôtel et Centre Thermal, Yverdon-les-Bains VD

Das Grand Hôtel in Yverdon verfügt über mehrere Aussenschwimmbecken. zvg

Das Grand Hôtel in Yverdon am Neuenburgersee ist eine traditionsreiche Institution für alle, die Erholung suchen. Das 4-Stern-Haus mit seinem markanten Rundbau, 1896 im Stil der Belle Époque erbaut, bietet 115 stilvolle Zimmer. Das berühmte Thermalbad mit seiner warmen Quelle, vier Schwimmbecken, Hammam, Whirlpool usw. ist vom Hotel aus bequem durch einen Tunnel erreichbar. Das Hotel verfügt zudem über 15 Säle für Kongresse, Seminare, Bankette oder andere Events. Das Tagesrestaurant Espace Gourmand beim Eingang zum Thermalbad setzt auf eine einfache, delikate Saisonküche. In der eleganten Rotonde werden saisonale Gourmetmenüs serviert.

Preis: Doppelzimmer ab ca. 200 Fr. pro Nacht.

Infos: bainsyverdon.ch

Arenas Hotel Vicotria-Lauberhorn, Wengen BE

Das Hotel Victoria-Lauberhorn verfügt über ein Solebad. zvg

Einst war das imposante Haus mit 110 Zimmern im autofreien Wengen mit Aussicht auf die Berner Alpen und ins Lauterbrunnental ein Grand Hôtel. Heute ist es auf 3-Stern-Niveau positioniert und wird in der Nebensaison sogar als Bed & Breakfast geführt. Sein Alpine Spa lädt mit diversen Anwendungen, Pool, Sauna, Dampfbad, Fitnessraum und einem Salzwasserbecken (33 °C) zum Entspannen. Im Restaurant Lobhörner wird abends ein Dreigangmenü serviert; im Pasta & More gibt es auch Grilladen und regionale Spezialitäten.

Wengen gehört zur Jungfrau-Skiregion mit 160 Pistenkilometern und allen winterlichen Vergnügungsmöglichkeiten, die man sich vorstellen kann.

Preis: Doppelzimmer ab ca. 220 Fr. pro Nacht

Infos: arenasresorts.com/wengen/

Wellness Hostel 3000, Laax GR

Der Wellnessbereich in der Ende 2020 eröffneten Jugendherberge in Laax. Laura Gargiulo

Dieses Haus in Laax gehört zu einer neuen Generation von Jugendherbergen, die nichts mehr mit den eher miefigen Jugis gemein haben. Das Ende 2020 eröffnete Hostel, umzingelt von Dreitausendern, ist eine moderne Unterkunft mit eigenem Wellnessbereich, dem Aua Grava. Dieses bietet auf 1835 m² ein Hallenbad mit Kinderrutsche, ein Fitnesscenter und einen Spa-Bereich mit Saunas, Kräuter-Dampfbad, Kneippbecken und vielem mehr. In seinem Restaurant gibt sich das Hostel rustikal: In der Alp-Station werden Gerichte zubereitet, die man von Skiferien kennt; die Speisen im Restaurant Grossmutters Küche erinnern einen an die Kindheit.

Die 225 Pistenkilometer des Skigebiets Laax-Flims-Falera reichen bis auf mehr als 3000 Meter. Vier Snowparks gehören dazu und die grösste Halfpipe der Welt.

Preis: Doppelzimmer ab ca. 170 Fr. pro Nacht

Infos: youthhostel.ch

Wellness Hostel 4000, Saas-Fee VS

Gute Aussichten: Eine Sauna im Aqua Allalin. zvg

Das Hostel in Saas-Fee, umgeben von 13 Viertausendern, war bei seiner Eröffnung vor sieben Jahren die erste Jugendherberge der Schweiz mit integriertem Wellnessbereich. Dieser, Aqua Allalin genannt, ist öffentlich und gehört der Burgergemeinde Saas-Fee. Es gibt ein Hallenbad mit 25-Meter-Becken, ein Fitnesscenter, diverse Saunas, Whirlpools und ein Kinderbecken mit Rutsche. Zudem werden Beauty-Behandlungen angeboten. Im Restaurant 4000 und im Bistro 4000 wird eine frische Küche mit regionalen Spezialitäten offeriert.

Das Skigebiet reicht vom Dorf auf 1800 m ü.M. bis auf 3600 Meter. Es gibt zahllose Pisten, die einen leicht bis mittelschwer, andere sehr anspruchsvoll. Für Snowboarder und Freestyler gibt es einen Freestyle-Park.

Preis: Doppelzimmer ab ca. 170 Fr. pro Nacht.

Infos: youthhostel.ch

Fehler gefunden?Jetzt melden.