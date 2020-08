Denkwürdige Berner Leistungen – Sechs Vorschläge für einen Berner Kantonsfeiertag Bern täte ein jährliches Jubiläumsdatum gut, an dem es seiner Stärken gedenkt. Sechs mögliche Daten – für Fortschrittliche, Nostalgiker oder Geniesser. Stefan von Bergen

Damit der Berner Bär kraftvoll in die Zukunft schreiten kann, braucht er positive Erinnerungen an erfolgreiche Berner Leistungen. Foto: Andreas Blatter

Am 24. August 1984 erhielten heute vor 36 Jahren alle Mitglieder des bernischen Kantonsparlaments per Post ein 23 Seiten langes Schreiben, das wie eine Bombe einschlagen sollte. Absender war ein bis dahin unbekannter Finanzbeamter und Whistleblower namens Rudolf Hafner. Sein Brief – eine Anklage gegen die Berner Kantonsregierung – löste die Finanzaffäre aus, die die Berner Politik und das Berner Selbstverständnis nachhaltig verändern sollte. Im Rückblick ist der Tag von Hafners Postsendung für Bern ein epochales Datum. Der 24. August könnte deshalb ein geeigneter Termin für einen jährlichen Berner Kantonsfeiertag sein.