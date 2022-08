Umfahrung Emdthal – Sechs Verletzte bei Frontalkollision Im Emdthal zwischen Mülenen und Spiez stiessen am Donnerstagmittag zwei Autos frontal zusammen. Sechs Personen wurden verletzt.

Auf der Umfahrung Emdthal – der Strasse, die links der Bildmitte der Bahn entlangführt – kam es am Donnerstagmittag zu einem schweren Verkehrsunfal. Foto: Bruno Petroni

Es war Donnerstagmittag, als auf der Umfahrungsstrasse in Emdthal ein Auto in Richtung Thun fuhr und frontal mit einem Auto zusammenstiess, das in entgegengesetzter Richtung unterwegs war.

Eine Mitfahrerin des Autos, das in Richtung Mülenen unterwegs gewesen war, wurde beim Unfall eingeklemmt. Sie musste durch die ausgerückten Feuerwehrangehörigen aus dem Fahrzeug geborgen werden. Die Frau wurde verletzt mit einem Helikopter ins Spital geflogen. Alle anderen Insassinnen und Insassen der beiden Fahrzeuge – zwei Frauen und drei Männer – wurden teils leicht verletzt, teils zur Kontrolle ebenfalls ins Spital gebracht. Sie wurden mit Helikoptern oder mit der Ambulanz transportiert, wie die Kantonspolizei Bern am frühen Abend mitteilte.

Für Rettungs- und Unfallarbeiten musste die Umfahrungsstrasse Emdthal ab Mülenen beziehungsweise Spiez während gut dreier Stunden gesperrt werden. Im Einsatz standen neben mehreren Patrouillen und Spezialdiensten der Kantonspolizei Bern je eine Crew der Rega und von Air-Glaciers, zwei Ambulanzteams sowie Angehörige der Feuerwehren Spiez und Aeschi-Krattigen. Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurden aufgenommen.

pd/maz

Fehler gefunden?Jetzt melden.