Enttäuschung in Konolfingen – Sechs standen zur Wiederwahl, gleich zwei müssen gehen Ob am Ende die Mobbingvorwürfe in der Feuerwehr mitspielen? Am Konolfinger Wahlwochenende war die Durchfallquote unter den Bisherigen im Gemeinderat hoch. Stephan Künzi

Aderlass im Gemeindehaus: Die Behörden werden ab Neujahr in spürbar anderer Zusammensetzung tagen. Foto: Marcel Bieri

Wahlen können brutal sein. Die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte von Konolfingen haben es am Wochenende selber erlebt. Die sechs Mitglieder der Dorfregierung wollten es nochmals wissen. Doch als die Stimmen ausgezählt und die Sitze auf Parteien und Personen neu verteilt waren, folgte die grosse Ernüchterung.

Simon Buri (GLP), Ursula Steffen (SP), Miriam Gurtner (SVP) und Theres Schürch (EVP) hatten zwar eine weitere Legislatur auf sicher. Bernhard Burren (SVP) und Barbara Aeschlimman (Fokus Konolfingen) dagegen wussten, dass sie auf Ende Jahr gehen müssen. Zwei von sechs also und damit ein Drittel des Politpersonals, das sich der Wiederwahl stellen musste.

Fokus Konolfingen traf es besonders hart. Die Partei schaffte im Proporz ihren Sitz nicht mehr und bleibt dem Gremium nur erhalten, weil sie Gemeindepräsident Heinz Suter stellt. Dieser war als siebter des Gremiums bereits Mitte April im Majorzverfahren still bestätigt worden und deshalb nicht Teil der Wahl vom Wochenende.

Wirren um Feuerwehr

Weshalb die Wählerinnen und Wähler ganz offensichtlich Lust auf den Wechsel hatten? Auf der Suche nach möglichen Gründen ist im politinteressierten Konolfingen immer wieder das gleiche Wort zu hören: Konofire.

Die Wirren um die Feuerwehr der Region Konolfingen entwickelten sich zum Politikum des Jahres. Foto: Franziska Rothenbühler

An der Gemeindeversammlung im Juni war erstmals über die Krise informiert worden, die die Feuerwehr der Region Konolfingen erschüttert. Von Unstimmigkeiten zwischen dem neuen Kommandanten und der Mannschaft war die Rede und davon, dass aus diesem Grund 14 Kadermitglieder per Ende 2021 den Dienst quittieren würden.

In die Kritik gerieten bald auch der Gemeinderat und dessen Präsident. Suter stellte sich nämlich hinter den Kommandanten und warf den Kritikern vor, ihren neuen Vorgesetzten gemobbt zu haben. Die wiederum wollten nicht als Mobber dastehen und verlangten eine Entschuldigung. Plötzlich ging im Dorf auch die Angst um, die Feuerwehr werde nach dem Massenexodus nicht mehr richtig einsatzfähig sein.

Bisherige abgestraft

Sogar die beiden Abgewählten mögen einen Zusammenhang nicht ausschliessen. Er wisse, dass in Feuerwehrkreisen die Devise gegolten habe, keine bisherigen Gemeinderäte zu wählen, sagt SVP-Mann Burren. Gerade er als ehemaliger Feurwehrmann sei dabei besonders im Rampenlicht gestanden. «Vielleicht hat mich gerade das die entscheidenden Stimmen gekostet.»

Haben von den Wählenden quasi die Kündigung bekommen: Barbara Aeschlimann (Fokus Konolfingen), Bernhard Burren (SVP). Foto: PD

Für Fokus-Frau Aeschlimann ist ein Zusammenhang ebenfalls möglich. Gross darüber spekulieren, inwieweit sie nun für allgemeinen Frust geradestehen muss, mag sie allerdings nicht. Auch wenn der Gedankengang durchaus eine Überlegung wert ist: Wer Suter eins auswischen wollte, konnte in einer Situation, in der der Präsident gar nicht zur Wahl stand, wenigstens seine Partei abstrafen.

Burren wie Aeschlimann machen keinen Hehl daraus, wie sehr sie am Verdikt zu kauen haben – er war gut acht, sie immerhin gut zwei Jahre im Amt. Nach einer Nacht, in der er nicht sonderlich gut geschlafen habe, lege sich die Enttäuschung allerdings mehr und mehr, sagt er. Derweil sie betont: Als Karatekämpferin wisse sie mit Niederlagen umzugehen.

Aus anderen Gründen

Beide Abwahlen haben auch ganz spezifische Gründe. Burren wurde letztlich das Opfer einer internen Rochade. Mit Jonas Rohrer war für die SVP ein Kandidat angetreten, der in der Gemeinde breit verankert ist und als Neuer auch prompt gewählt wurde. Die Partei hatte darauf verzichtet, die beiden Bisherigen doppelt auf der Liste aufzuführen und so gegen die interne Konkurrenz abzusichern.

Bei Aeschlimann spielte wohl eine Rolle, dass ihre Partei zu wenig bekannt ist. Fokus Konolfingen ist gerade erst aus der BDP hervorgegangen mit dem Ziel, auch Leute ohne Bindung an eine Partei zur politischen Mitarbeit im Dorf zu motivieren. Wahrscheinlich habe man zu wenig gespürt, wofür die Partei genau stehe, so Aeschlimann.

Der ebenfalls noch recht jungen GLP scheint dies weit besser gelungen zu sein. Sie schickt mit Jasmin Brülhart neu eine zweite Vertretung in den Gemeinderat.

Und nochmals Konofire

Und Konofire? SVP-Präsident Marc-Theodor Habegger kann es sich nicht verkneifen, zum Schluss den Bogen zurück zum Politikum des Jahres zu schlagen. Seine Partei meldete sich noch im Juni zu den Wirren zu Wort – und verlangte in einem Brief vom Gemeinderat detailliert Auskunft in der Sache.

Einer Partei, die sich wie Fokus Konolfingen das Engagement für das Dorf auf die Fahne schreibe, wäre eine klare Haltung ebenfalls gut angestanden, stellt Habegger mit einem Seitenhieb auf die politische Konkurrenz fest. Doch aus Rücksicht auf den Präsidenten sei man davor wohl zurückgeschreckt.

Für ihn ist klar, dass ein solches Versäumnis zu einem schlechten Wahlergebnis beitragen kann. Bei der SVP sei nach dem Brief jedenfalls genau das Gegenteil passiert: «Wir legten beim Wähleranteil zu.»

Stephan Künzi ist Journalist und Redaktor und als solcher seit dreissig Jahren im Kanton Bern unterwegs. Er schreibt über alles, was den Alltag der Leserinnen und Leser prägt. Sein besonderes Interesse gilt dem öffentlichen Verkehr.

Fehler gefunden?Jetzt melden.