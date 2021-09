Sweet Home: Trauben, Feigen und Birnen – Sechs sinnliche Herbstrezepte Poulet mit Trauben oder Salsicce mit Äpfeln: So kochen Sie mit den Früchten des Herbstes. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Poulet mit Trauben

Festessen: Poulet mit Trauben, Wein und Kräutern. Foto über: What should I make for

Nicht nur Wein tut manchen Gerichten gut, sondern auch die Trauben, aus denen er gemacht wird. Versuchen Sie dieses einfache und köstliche Pouletgericht mit dem fruchtigen gewissen Etwas.

Zutaten:

1 gutes Biopoulet, vom Metzger in Portionen geschnitten

400 g blaue Trauben

Olivenöl

2 Schalotten

Rosmarin

Thymian

1 Knoblauchzehe, fein gehackt

1 Peperoncino, fein gehackt

1 EL Dijonsenf

2 dl Weisswein

1 dl Crème Fraîche

Bouillon

Salz und Pfeffer

Etwas Mehl

Zubereitung:

Reiben Sie die Pouletstücke mit Salz und Pfeffer ein und braten Sie sie in Olivenöl rundum an. Zur Seite legen. Schneiden Sie die Schalotten in Ringe und braten Sie diese in der gleichen Pfanne an. Wenn diese glasig sind, kommen der Knoblauch und der Peperoncino dazu. 1 EL gehackter Rosmarin und Thymianblättchen dazu geben. Sobald diese duften, etwas Mehl untermischen und dann mit dem Weisswein ablöschen. Anschliessend etwas Bouillon dazu giessen und den Senf untermischen. Rühren Sie die Crème fraîche ein, legen Sie die Pouletstücke zurück in die Pfanne und verteilen Sie die Traubenbeeren darauf. Nun geben Sie die Pfanne in den Backofen und garen alles bei 180 Grad ohne Deckel etwa 35 Minuten fertig.

Die richtige Stimmung machts: Ein schön gedeckter Tisch weckt die Lust an der Herbstküche. Foto über: Cabana

Zum Kochen und Geniessen gehört auch die Freude am Servieren. Bei uns zu Hause bei meinen Eltern kochte mein Vater und meine Mutter hatte sich ganz dem schönen Tisch gewidmet. Es gab immer ein Tischtuch, Stoffservietten, Kerzen und Dekoration. Auch wechselte Sie ab mit dem Geschirr. Nun, da meine Mutter nicht lebt, schickt mir mein Vater, wenn er Gäste hat, per WhatApp Moodboards von Tischtüchern, Servietten, Geschirr und Gläsern. Schönheit hat eben sehr viel mit Lebensfreude zu tun!

So bekommen Sie hier auf dem Sweet Home auch regelmässig Shoppingtipps, die als Inspiration zum Stöbern und Stylen und zur Freude gedacht sind. Es sind die Dinge, die ich entdecke und hübsch finde und zu gewissen Themen passen. Alle die Leser, die sich ärgern am Konsum, schauen halt bitte weg! Für mich sind die schönen Dinge nicht einfach Konsum, sondern ein wichtiger Teil des Lebens. Egal ob sie nun teuer, edel und rar sind oder einfach etwas Hübsches, das irgendwie das Herz berührt. Erst gerade habe ich im Roman Julietta von Louise de Vilmorin gelesen: ... sie liess ihn spüren, wie sehr einen die Dinge behüten, die ihren Platz gefunden haben ...

Kennen Sie das wunderschöne Interiormagazin Cabana? Seit einiger Zeit gibt es auch eine sehr chice Cabana Home Kollektion, die sich ganz in der sinnlichen hochwertigen Bohemiawelt des Magazins bewegt. Wer sich also mit hübschen Dingen ein bisschen entführen möchte, der findet auf dem Webshop von Cabana gerade solche hübschen grünen Schalen und Schälchen und dieses Tischtuch mit passenden Servietten, das in ein Landhaus entführt. Ich finde, sie bieten genau das richtige Ambiente für diese sinnlichen Herbstgerichte.

2 — Birnen auf pikante Art

Elegant: Birnen mit Schalotten i m Backofen geröstet. Foto über: Sprinkle and Sprouts

Birnen sind die elegantesten Früchte des Herbstes. Ich erinnere mich, als ich als Kind in den Ferien in Italien zum ersten Mal gesehen habe, wie zum Dessert Früchte serviert wurden und wie alle diese mit Messer und Gabel gegessen haben. Am schönsten waren die langen Birnen. Aber mit Früchten, besonders gut mit Birnen kann man auch kochen. Dieses pikante Rezept bietet Ihnen eine köstliche Abwechslung zu klassischem Gemüse. Es geht ganz einfach im Backofen.

Und so gehts:

Schneiden Sie Birnen in Hälften oder Viertel und schneiden Sie dabei das Kerngehäuse aus. Rüsten Sie Schalotten und schneiden Sie diese in Viertel. Geben Sie sie die Birnen und die Schalotten in eine Backform und mischen Sie sie mit Olivenöl, Salz und Pfeffer, etwas Rosmarin und Honig. Nun geben Sie alles in den 200 Grad heissen Backofen und rösten die Birnen mit den Schalotten etwa 30 Minuten, bis sie schön karamellisiert sind. Passt zum Beispiel gut zu Spätzli oder Knöpfli oder als eine elegante Begleitung zu Hörnli mit Chäs-

Wie ein Kunstwerk: Smaragdgrüner Teller von La Redoute .

Die Sinnlichkeit von feinen, liebevoll gekochten Gerichten kommt in schönem Geschirr noch verführender zur Geltung. So passen zu diesen Herbstgerichten voller frischer Marktzutaten schöne Keramikteller gut. Dieser hier, mit smaragdgrüner Glasur, ist von La Redoute.

3 — Salsicce mit Äpfeln

Rustikal: Salsicce mit Äpfeln und Fenchel, im Backofen gebacken. Foto über: Insockmonkeyslippers

Wenn sich der Herbst langsam anmeldet, erwacht auch die Lust nach schlichten, rustikalen Sachen. Dazu gehört dieses Wurstgericht mit viel Gemüse, Äpfeln und Nüssen.

Und so gehts:

Schneiden Sie einen grossen oder zwei kleine Fenchel in Streifen und zwei Äpfel in dünne Schnitze. Legen Sie den Fenchel in eine Gratinform und die Äpfel darüber. Streuen Sie eine Handvoll Nüsse wie Pekan- oder Baumnusskerne darüber. Hacken Sie Salbei und Thymian und streuen Sie die Kräuter (je einen Esslöffel voll) ebenso über die Äpfel und den Fenchel. Nun mischen Sie 1 dl Hühnerbouillon mit 3 EL Most und giessen dies über das Gemüse. Legen Sie einige Salsicce auf die Kabis-Apfel-Mischung. Im auf 200 Grad vorgeheizten Backofen ca. 35 Minuten rösten bis die Salsicce golden und alles gar ist.

4 — Poulet mit Äpfeln

Sonntagsbraten. Ein ganzes Poulet mit Äpfeln und Speck im Ofen zubereitet. Foto über: Tesco

Ein Poulet gibt einen herrlichen Sonntagsbraten ab. Dieses hat eine cremige Sauce und schmeckt süsslich fruchtig nach Äpfeln, Speck und Kräutern.

Zutaten:

1 Poulet – am besten eines aus guter, biologischer Haltung

6 Äpfel

200 g Speckwürfeli

3 Schalotten

2 dl Cidre oder saurer Most

2 dl Hühnerbouillon

1 dl Crème fraîche

1,5 dl Rahm

1 EL Dijonsenf

1 Handvoll Majoran

Salz und Pfeffer

Olivenöl

2 Knoblauchzehen

2 EL Butter

1 Hand voll Petersilie, gehackt

Zubereitung:

Geben Sie die Knoblauchzehen mit ein wenig Meersalz in einen Mörser und zerstampfen Sie alles gut zu einem Brei. Reiben Sie das Poulet mit dem Knoblauchsalz unter der Haut ein und braten Sie es in einer grossen Gusseisenpfanne rundum mit etwas Olivenöl an. Herausnehmen und zur Seite stellen. Nun geben Sie die Butter in die Pfanne und braten zuerst die Speckwürfeli an. Wenn diese golden sind, kommen die Schalotten dazu. Löschen Sie mit dem Cidre ab und giessen Sie dann die Bouillon dazu. Den Senf einrühren, den Majoran beigeben, würzen und den Rahm dazugiessen. Das Poulet wieder in die Pfanne zurückgeben, zudecken und etwa 45 Minuten im 180 Grad heissen Backofen garen. Pfanne aus dem Ofen nehmen, das Poulet kurz herausnehmen und die Apfelschnitze in die Sauce geben. Das Poulet wieder in die Pfanne geben, und alles nochmals 30 Minuten im Ofen weitergaren, aber dieses Mal ohne Deckel. Kurz vor Schluss die Crème Fraiche beigeben. Mit gehackter Petersilie servieren.

Verspielt und positiv: Besticktes Tischtuch von Zara Home .

Die goldene Herbstsonne auf den Tisch zaubern, das kann man auch auf die Schnelle. Dieses bestickte Tischtuch gibt es gerade bei Zara Home. Dort findet man auch kleine hübsche Stoffservietten.

5 — Geröstete Feigen

Delikat: Feigen mit Honig im Backofen geröstet. Foto über: Very eatalian

Feigen sind nicht nur wunderschön, sondern auch ungemein delikat. Auf dm Markt gibt es nun frische Feigen und die kann man nicht nur roh geniessen, sondern auch gekocht. Rösten Sie sie zum Beispiel im Backofen. Sie können geröstete Feigen zu Glacé als Dessert servieren. Sie schmecken aber auch fantastisch über Frischkäse als Vorspeise. Oder machen Sie daraus Crostini. Dafür rösten Sie Baguettescheiben mit Olivenöl und etwas Salz, bestreichen Sie mit Frischkäse und servieren die süsse Feigenmischung darauf.

Und so gehts:

Halbieren Sie Feigen, geben Sie sie in eine Backform und träufeln Sie Honig darüber. Sie können auch ein wenig Salz dazugeben, wenn Sie diese raffinierte Mischung von süss und salzig mögen. Dann rösten Sie sie im 200 Grad heissen Backofen etwa 15 Minuten, bis sie karamellisiert sind.

Tipp: Geben Sie noch Baumnusskerne dazu und rösten Sie diese zusammen mit den Feigen.

6 — Birnenkuchen

Gemütlich: Einfacher Birnenkuchen mit Haselnüssen. Foto über: Tartelette

Mit der sich langsam anmeldenden Gemütlichkeit des Herbstes kommt auch die Lust auf, wieder einmal einen feinen, nach Vanille duftenden Kuchen zu backen.

Zutaten:

500 g Birnen

den Saft und die abgeriebene Schale einer Zitrone

175 g Zucker

175 g weiche Butter

3 Eier

250 g Mehl

1 Päckchen Backpulver

1 Prise Salz

1 Handvoll gehackte Haselnüsse

Zubereitung:

Den Backofen auf 180 Grad vorheizen, eine Backform mit Backpapier auslegen. Die Birnen schälen, rüsten und in Schnitze schneiden. Den Zitronensaft dazugeben, mischen und zur Seite stellen. Mehl, Backpulver und Salz mischen, sieben. In einer anderen Schüssel Butter, Zucker und Zitronenschale verrühren, Eier dazugeben und gut vermengen. Danach die Mehlmischung beigeben und gut verrühren, bis der Teig weich ist. Den Teig in die Backform geben und die Birnenschnitze darauf verteilen. Die Nüsse und ein bisschen Rohzucker darüberstreuen. Bei 180 Grad etwa eine Stunde backen. Der Kuchen ist fertig, wenn ein Spiess nach dem Hineinstecken wieder sauber herauskommt oder der Kuchen nach einer Berührung zurück in seine Form geht. Abkühlen und lauwarm mit Crème fraîche servieren.

Alltagsfest: Schön angerichtetes Gebäck oder F rüchte machen den Moment zum Fest. F oto: Anthropologie

Servieren Sie zum Dessert feine Amaretti und Früchte auf einer grossen Platte. Das können Sie auch mal mitten am Nachmittag machen – solange die Sonne scheint gar im Garten oder auf dem Balkon.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

