Nervenkitzel garantiert – Sechs Seilparks, die es in sich haben In Seilparks erlebt man den Höhenrausch mitten in Baumkronen. Wir präsentieren verschiedene Schweizer Anlagen. Markus Fässler

600’000 Schweizerinnen und Schweizer toben sich pro Jahr in einem der 50 Seilparks des Landes aus. Foto: PD

Baumkronen sind majestätische Erscheinungen und in der Regel für den Menschen unerreichbar. Anders in Seilparks: Hier gelangen Kinder und Erwachsene gut gesichert in die Höhe und erleben den Wald auf eine neue Art. Für Pit Bangerter, Präsident des Verbandes Schweizer Seilparks, ist die andere Perspektive einer der Hauptgründe, wieso sich die Anlagen, die ihren Ursprung in militärischen Hindernisparcours haben, hierzulande einer grossen Beliebtheit erfreuen.



In luftiger Höhe angekommen, umgeben von Ästen, Blättern und Nadeln, steigt sicherlich der Puls. Jetzt braucht es Geschicklichkeit, Mut und Teamgeist, um den bevorstehenden Parcours zu meistern. Befolgt man die Sicherheitsvorkehrungen, muss man sich keine Sorgen machen und kann das Erlebnis in vollen Zügen geniessen. «In Seilparks unterwegs zu sein, heisst auch immer, Grenzen zu überschreiten», weiss Bangerter. Gepaart mit dem Kletterdrang des Menschen ist das eine optimale Kombination, um Spass an der Bewegung in der Höhe zu haben.



Das sehen auch 600’000 Schweizerinnen und Schweizer so, die sich pro Jahr in einem der 50 Seilparks austoben. Weitere Pluspunkte: Seilparks liegen mitten in der Natur, sodass Kletterinnen und Kletterer sich an der frischen Luft bewegen. Und gerade in der weiterhin ungewissen Zeit von Corona sind solche Angebote, bei denen es kaum grosse Menschenansammlungen gibt, sehr gesucht.



Die Geschichte der Schweizer Seilparks ist übrigens noch gar nicht so alt. 2001 wurde mit dem Point Sud in Champoussin im Wallis die erste Anlage eröffnet.

Ropetech-Seilpark Bern: Unterwegs im Stadtwald

Kinderfreundlich: Den Kleinen stehen drei Kinderparcours mit einem durchlaufenden Sicherungssystem zur Verfügung. Foto: PD

Auch in einem urbanen Umfeld gibt es bewaldete Gebiete – zum Beispiel in Bern. Mitten im Dählhölzliwald warten im Ropetech-Seilpark sieben Parcours darauf, bezwungen zu werden. Dabei geht es in bis zu 23 Meter Höhe über Hängebrücken und mit Seilbahnen durch die Baumkronen. Die Aktivstrecke beträgt beachtliche 3000 Meter. Familien sind hier willkommen: Den Kleinen stehen drei Kinderparcours mit einem durchlaufenden Sicherungssystem zur Verfügung.

Täglich geöffnet; Eintrittspreise 40 Fr. (Erwachsene) / 28 Fr. (Kinder); www.ropetech.ch

Waldseilpark Wasserfallen: Flitzen mit dem Flyer

Mit der Seilrutsche «Wassi-Flyer» flitzt man über einen Weiher. Foto: Thomas Moor

153 Meter lang ist die Hauptattraktion im Waldseilpark Wasserfallen in Reigoldswil BL: Mit der Seilrutsche «Wassi-Flyer» flitzt man über einen Weiher. Auf dem Gelände im Park finden sich 60 Elemente und Parcours unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade, von denen einige auch für Kinder zu bewältigen sind. Wer sich auf den Besuch vorbereiten will, schaut das ausführliche und informative Instruktionsvideo auf der Website des Seilparks an.

Montag und Dienstag geschlossen; Eintrittspreise ab 25.50 Fr. (Erw.) / ab 15 Fr. (Kinder); www.region-wasserfallen.ch/waldseilpark-wasserfallen

Seilpark Atzmännig: Gut gesichert auf den Kinderparcours

Nebst dem «Tarzan Swing» für Erwachsene kommen hier auch Kinder auf ihre Kosten. Foto: PD



«Schlaumeise», «Frechspatz» und «Schmutzfink» sind nicht etwa neu entdeckte Vogelarten, sondern die Namen der drei Kinderparcours im Seilpark Atzmännig in Goldingen SG. Hier sind mutige Kletterer ab vier Jahren mit einem durchgehenden Sicherungssystem verbunden. Weitere acht Parcours mit bis zu 16 Meter Höhe und unterschiedlichen Anforderungen gehören ebenso zur Anlage wie der «Tarzan Swing», auf dem man sich von Baum zu Baum schwingt.

Täglich geöffnet; Eintrittspreise 35 Fr. (Erw.) / 25 Fr. (Kinder); www.atzmaennig.ch/seilpark

Adventure Park Rheinfall: Klettern mit Aussicht

Eine Zipline mit Aussicht gibts in Neuhausen. Foto: Judith Wälti

Hoch über dem Boden mit einer Seilbahn auf einer 460 Meter langen Strecke dem Ziel entgegenzudüsen, ist bereits ein actiongeladenes Abenteuer. Noch besser wirds, wenn man dabei die Aussicht auf den imposanten Rheinfall geniessen kann. Diese Mischung garantiert der Adventure Park Rheinfall in Neuhausen SH. 170 Elemente erfordern Geschicklichkeit und Kondition.

Täglich geöffnet; Eintrittspreise 40 Fr. (Erw.) / ab 16 Fr. (Kinder); www.ap-rheinfall.ch

Swiss Seilpark Fiesch: Mini-Schweiz

Einen Seilpark, welcher der Schweiz nachempfunden ist, findet man im Wallis. Foto: Christian Pfammatter

Der Swiss Seilpark im Goms ist etwas ganz Besonderes. Die Anlage wurde der schweizerischen Topografie nachgebildet. Zudem ist einer der Parcours in Fiesch auf Rollstuhlfahrer ausgelegt. Übrigens: In der Ferienregion Aletsch-Arena gibt es mit dem Seilpark Baschweri ein weiteres Angebot. Auf fast 2000 Meter über Meer findet sich hier der höchstgelegene Seilpark des Landes.

Juli/August täglich geöffnet (Zwischensaison auf Voranmeldung); Eintrittspreise 35 Fr. (Erw.) / 28 Fr. (Kinder); www.sport-resort.ch/swiss-seilpark

Zipline-Park Kronberg: Fliegen und Klettern

Auf fünf Routen wechseln sich «Flüge» an der Zipline und herausfordernde Klettereinheiten ab. Foto: PD

Im Herbst 2018 zerstörte ein Sturm den Seilpark Kronberg in Jakobsbad AI. Seit August letzten Jahres ist nun das Nachfolgeprojekt in Betrieb – in Form eines Zipline-Parks mit integriertem Seilpark. Auf fünf Routen wechseln sich «Flüge» an der Zipline und herausfordernde Klettereinheiten ab. Unterwegs ist man dabei in einer Höhe zwischen vier und elf Metern über Boden. Kindern ist es dank eines doppelten Sicherheitsverschlusses bereits ab sechs Jahren möglich, die zwei leichten Routen zu entdecken.

Täglich geöffnet; Eintrittspreise 36 Fr. (Erw.) / 30 Fr. (Kinder); www.kronberg.ch/zipline

