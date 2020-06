In Lebensgefahr – Sechs Schwerverletzte nach Kollision auf dem Gotthard-Pass Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Gotthard-Passstrasse stiessen zwei Autos frontal zusammen. Noch ist der Unfallhergang unklar. chk

Die Aufnahmen zeigen die Unfallstelle. (Video: Rescue Media)

Auf der Gotthard-Passstrasse am Nordportal des Fieud-Tunnels ist es am Donnerstagabend kurz nach 22.35 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Sechs schwerverletzte Personen mussten ins Spital eingeliefert werden, wie die Tessiner Kantonspolizei mitteilte.

Ein in Richtung Norden fahrendes Auto mit belgischen Nummernschildern und drei albanischen Staatsbürgern im Alter von 39, 33 und 25 Jahren an Bord stiess aus noch unbekannten Gründen frontal mit einem entgegenkommenden, in Italien registrierten Auto zusammen.

Unfallhergang unklar

An Bord des entgegenkommenden Fahrzeugs befanden sich drei britische Staatsbürger aus Nordirland, zwei Männer im Alter von 25 und 27 Jahren und eine Frau im Alter von 24 Jahren. Noch ist laut Polizeiangaben unklar, wer die Autos gelenkt hatte und wie es zum Unfall kam.

Alle sechs Insassen wurden bei dem heftigen Zusammenstoss schwer verletzt. Zwei von ihnen befinden sich noch immer in Lebensgefahr. Der Fieud-Tunnel musste geschlossen werden. Der Verkehr wird auf die alte Tremola-Strasse umgeleitet. Die Gotthard-Passstrasse bleibt bis Freitagmorgen 08.00 Uhr gesperrt.

Ein Helikopter der Rega und fünf Ambulanzen waren an der Bergung der verletzten Personen beteiligt. Die Feuerwehr des Gotthard-Einsatzzentrums war mit vier Fahrzeugen vor Ort. Sie beseitigte Ölspuren und andere ausgelaufene Flüssigkeiten.

Zwei Autos prallten frontal zusammen. Rescue Media Alle Insassen wurden schwer verletzt. Rescue Media Die Unfallursache ist unbekannt, wer die Fahrzeuge gelenkt hat, ist unklar. (Archivbild) Keystone/Pablo Gianinazzi 1 / 5

( SDA )