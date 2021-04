Brand in Pieterlen – Sechs Personen nach Brand im Spital Am Freitagnachmittag stand in Pieterlen ein Haus in Flammen. Sechs Personen, davon fünf Kinder, mussten mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden.

Beim Brand eines Wohnhauses in Pieterlen ist am frühen Freitagabend hoher Sachschaden entstanden. (Symbolbild) Foto: Keystone/Anthony Anex

In Pieterlen hat am Freitagabend ein Wohnhaus gebrannt. Dies teilte die Kantonspolizei Bern am Samstagnachmittag mit.

Der Brand in einem Wohnhaus am Löschgatterweg sei der Polizei um 18.10 Uhr gemeldet worden, steht es in der Mitteilung geschrieben. Als die Einsatzkräfte eingetroffen sind, habe das Haus bereits in Vollbrand gestanden. Sie konnten das Feuer unter Kontrolle bringen und löschen. Aufgrund möglicher Glutnester mussten sie jedoch Teile des Daches entfernen. Aus Sicherheitsgründen wurde zudem eine Brandwache gestellt.

Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten das Haus selbständig verlassen. Eine Frau und fünf Kinder wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur Kontrolle ins Spital gebracht. Das betroffene Haus wurde beim Brand stark beschädigt. Es ist nicht mehr bewohnbar. Für die betroffenen Personen konnte mithilfe der Gemeinde eine Unterbringungslösung gefunden werden.

Während der Löscharbeiten mussten der Löschgatterweg, Romontweg und Beundenweg für mehrere Stunden gesperrt werden. Im Einsatz standen Angehörige der Feuerwehr LePiMe, der Regio Feuerwehr Büren und der Berufsfeuerwehr Biel. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung der Brandursache und zur Höhe des Sachschadens eingeleitet.

sda/sst

