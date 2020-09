Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + +

Reha-Klinik in Gunten – Sechs Personen mit Coronavirus infiziert Vier Mitarbeitende und zwei Patienten der Rehaklinik Schönberg in Gunten sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Gabriel Berger UPDATE FOLGT

Das Haus Niesen der Reha-Klinik Schönberg an der Schönbergstrasse in Gunten. Foto: PD

In der Rehaklinik Schönberg in Gunten am Thunersee sind vier Mitarbeitende und zwei Patienten positiv auf Covid-19 getestet worden. Dies hat die kantonale Gesundheitsdirektion am späteren Dienstagnachmittag mitgeteilt. Die beiden Patienten seien in ein Spital verlegt worden. Die vier Mitarbeitenden dagegen befinden sich auf Anweisung des Kantonsarztamtes in Isolation.

Für sechs weitere Mitarbeitende der Klinik, die Kontakt zu den Infizierten hatten, ist zudem Quarantäne verordnet worden. Dagegen wurde nur für einige der Patientinnen und Patienten der Klinik eine Quarantäne angeordnet. «Die Klinik passt das bestehende Schutzkonzept laufend an. Die neueintretenden Patientinnen und Patienten werden vorübergehend nur noch in Einzelzimmern untergebracht», heisst es in der Mitteilung weiter. Die Besuchszeiten wurden bereits eingeschränkt. Die Klinik hat am Dienstag ihr Personal und die Angehörigen informiert.