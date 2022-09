Gemeinderatswahlen in Meiringen – Sechs neue Gesichter – SP und Grüne mit gemeinsamer Liste Rot und Grün präsentieren eine gemeinsame Liste für die Gemeinderatswahlen Ende November. Die bisherigen Gemeinderäte Daniel Studer (SP) und Jakob Kehrli (parteilos) treten nicht mehr an.

Die SP und die Grünen treten zu den Wahlen 2022 in Meiringen mit einer gemeinsamen Liste an. Die Kandidierenden (v.l.): Rolf Knecht (SP), Sybille Abplanalp-Moser (parteilos), Erika Teige (parteilos), Gemeindepräsidiumskandidat Daniel Studer (SP), Jacqueline Michel (parteilos), Beat Kohler (Grüne) und Rebekka von Bergen (SP). Foto: PD

Der Präsident der SP Oberhasli, Hanspeter von Bergen, ist stolz auf das Nominationsergebnis, wie die Sektion mitteilt. «Das erste Ziel ist erreicht. Uns gelingt es, mit sechs bestens geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeinderatswahlen anzutreten. Dazu spannen wir bei der Listengestaltung erstmals mit der Grünen Partei zusammen», wird von Bergen zitiert.

Die Nominierten heissen Sybille Abplanalp-Moser (parteilos), Rolf Knecht (SP), Beat Kohler (Grüne, Grossrat), Jacqueline Michel (parteilos), Erika Teige (parteilos) und Rebekka von Bergen (SP). Alle sechs bringen für das Amt wichtige Fähigkeiten mit, fühlen sich mit Meiringen und den Aussendörfern verbunden, sind beruflich wie privat engagiert und motiviert, sich im Rat für das Gemeinwohl einzusetzen, so das Communiqué.

Die zwei Sitze halten

Die Ausgangslage ist für die Nominierten «interessant», so die Sektion. Denn die beiden bisherigen Vertreter der SP im Gemeinderat, Daniel Studer (SP) und Jakob Kehrli (parteilos), stellen sich nicht mehr zur Wahl. Daniel Studer wird, wie bereits berichtet, zur Wahl fürs Gemeindepräsidium antreten. Dadurch werden zwei Sitze frei. «Ich freue mich, haben wir eine volle Liste, die in Bezug auf Alter, Geschlecht, Beruf und den persönlichen Hintergrund ausgewogen und vielversprechend ist», so von Bergen. «Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir die beiden Sitze auch ohne die beiden Bisherigen auf der Liste halten können.»

pd/ngg

