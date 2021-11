«Gootopia» bei Tanz in Bern – Sechs nackte Körper im Schleimparadies Mitten in Pandemiezeiten rückt Choreografin Doris Uhlich den klebrigen Überträger von Viren ins Zentrum. Die Schaulust befriedigt das nicht bis zum Schluss. Lena Rittmeyer

Das Fleisch wird wieder eins mit seinen Absonderungen: «Gootopia» in der Dampfzentrale. Foto: Raphael Moser

Was fasziniert uns nur so an Schleim, dieser fadenziehenden Materie? Jedes Mal, wenn eine Performerin in der Dampfzentrale einen der vielen herumstehenden Kessel umkippt und sich daraus langsam eine zähflüssige Substanz ihren Weg nach unten sucht, kann man den Blick nur schwerlich abwenden. Und wenn die Masse dann mit einem klatschenden Geräusch auf dem Boden aufschlägt und gleich wieder in ihre Ursprungsform, einen gestaltlosen Haufen, zurückspringt, geht ein unterdrücktes Kichern durch den Turbinensaal.

Willkommen in «Gootopia»: Im Tanzstück der österreichischen Choreografin Doris Uhlich, das als Schweizer Premiere am Festival Tanz in Bern zu sehen ist, spielt Schleim die Hauptrolle. Während das Publikum entlang der Wände am Boden Platz nimmt, beginnen die sechs Performerinnen und Performer verteilt im Saal selbstvergessen mit klebrigem Zeug zu spielen – «Goo» auf Englisch. Es ist synthetisch hergestellter Schleim in all seinen Konsistenzen: Mal bildet er Lachen und sieht aus wie dünnflüssiges Gel, mal kommt er fester daher und gleicht einem riesigen, wabbeligen Stück Nasensekret.