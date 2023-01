Höhe Ausfahrt Baden-West – Sechs Menschen bei Unfall auf A1 verletzt Ein Van mit sechs Personen ist von der Fahrbahn abgekommen. Eine 18-Jährige, die im Wrack eingeklemmt war, musste noch an der Unfallstelle reanimiert werden. Sie befindet sich im kritischen Zustand.

Der Unfall-Wagen kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Foto: Kapo Aargau

Bei einem Autounfall auf der Autobahn A1 bei Dättwil im Kanton Aargau sind in der Nacht auf Samstag sechs Insassen verletzt worden, eine junge Frau schwer. Der Wagen hatte sich überschlagen, Die Frau war im Wrack eingeklemmt worden und musste reanimiert werden.

Die 18-Jährige sei danach in kritischem Zustand in ein Spital eingeliefert worden, teilte die Aargauer Kantonspolizei mit. Die übrigen drei Frauen und zwei Männer im Auto kamen mit leichten Verletzungen davon. Ambulanzen brachten sie in umliegende Spitäler. Die Betroffenen waren zwischen 16 und 53 Jahre alt.

Das Auto war gegen 1.30 Uhr auf der A1 in Richtung Zürich unterwegs. Auf der Höhe der Ausfahrt Baden-West kam der Wagen aus noch unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und prallte in Betonelemente. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Am Steuer sass eine 19-jährige Frau.

