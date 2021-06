Wildstation in Utzenstorf – Sechs junge Eulen kehren in die Natur zurück Vor einigen Wochen fällten Waldarbeiter versehentlich einen Baum, auf dem sich ein Nest mit Waldkäuzchen befand. In der Wildstation Landshut wurden die Jungen aufgepäppelt. Nina-Lou Frey

Insgesamt sechs Eulen überlebten den Sturz. Eine zog sich dabei eine Verletzung am Handgelenk zu. Foto: Stiftung Wildstation Landshut

Die jungen Waldkäuze hatten Glück im Unglück, als Waldarbeiter ihre Bruthöhle zu Fall brachten. Unabsichtlich fällten die Waldarbeiter vor einigen Wochen genau diesen Baum, auf dem ein Waldkauzpaar nistete. Zuerst entdeckten die Waldarbeiter nur ein junges Käuzchen am Boden, nach und nach fanden sie weitere Jungtiere. Sechs Eulen lebten auf dem Baum in den Berner Alpen.

Nach dem Unglück wurden die sechs Jungvögel umgehend nach Utzenstorf in die Wildstation gebracht. Foto: Stiftung Wildstation Landshut

Remo Glaus, der zuständige Wildhüter der Gemeinde Grindelwald, wurde umgehend informiert. Er brachte die sechs Jungen nach Utzenstorf in die Wildstation, wie diese in einer Medienmitteilung schreibt. Die Stationsärztin Ulrike Eulenberg untersuchte die Wildtiere eingehend. Allen ging es nach dem Sturz gut – ausser einem. Eines der Waldkäuzchen hatte sich eine schwere Verletzung am Handgelenk zugezogen. Die kleine verletzte Eule wurde notfallmedizinisch behandelt und erhielt einen Verband am linken Flügel.