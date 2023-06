Regionalgericht Oberland – Sechs Jahre Haft für vorsätzlichen Tötungsversuch Das Gericht im Fünferkollegium beurteilte die Schläge mit einem Hula-Hoop-Reifen-Teil als vorsätzlichen Tötungsversuch. Anne-Marie Günter

Der Hula-Hoop-Fall wurde am Regionalgericht Oberland in Thun verhandelt. Foto: 20min / Simon Glauser

«Ich habe gehofft, dass so etwas passieren würde.» Als sie am Mittwoch, 31. Mai, zum Tathergang befragt wurde, sagte die Zivilklägerin, eine junge Frau aus Afghanistan, diesen Satz. Am Dienstag bei der Urteilseröffnung wiederholte ihn die Gerichtspräsidentin. Der Grund für diese Aussage sei gewesen, dass die Frau, die gegen eine Bezahlung verheiratet worden war, nie eine andere Möglichkeit gesehen habe, sicher aus ihrer problematischen Ehe herauszukommen.