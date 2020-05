Gericht in Thun – Sechs Jahre Gefängnis für Messerstecher Das Kollegialgericht fällte mildere Urteile als von der Staatsanwältin gefordert. Der Täter wurde zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt. Margrit Kunz

Das Thuner Gerichtsgebäude an der Scheibenstrasse. Foto: Patric Spahni

Am Freitag verkündete Gerichtspräsidentin Dorothea Züllig von Allmen das Urteil über die drei angeklagten Türken. Sie sollen am 7. Januar 2019 einen Landsmann während einer Messerstecherei vorsätzlich gefährlich verletzt haben. Der Vorfall ereignete sich am frühen Nachmittag beim Manorplatz und dauerte nur ein paar Minuten. Die Staatsanwältin hatte für alle drei mehrjährige Freiheitsstrafen gefordert, weil sie nach einem gemeinsamen Plan gehandelt hätten.